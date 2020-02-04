春節遇上肺炎攪局　連假OTT流量大漲53.35%

▲今年過年連假遇上武漢肺炎攪局，提高民眾在家看OTT的意願。（圖／達志／示意圖）

記者邱倢芯／綜合報導

今年春節假期遇上武漢肺炎來攪局，使得許多民眾選擇在家「待好待滿」不出門走春，使得今年各家OTT流量都較前一年的表現來得亮眼。其中，KKBOX Prime更是開出紅盤，春節的播放量比例，2020年比2019年多了53.35%；而其他家業者如myVideo、friDay影音，以及LiTV也都有不錯的流量成長。

myVideo春節連假進站人次衝破1,100萬次

台灣大哥大旗下OTT影音平台myVideo最新統計，今年春節連假進站人次較去年同期大幅提升超過一成、衝破1,100萬次；加上myVideo熱門強片《82年生的金智英》、《小丑》、《從前，有個好萊塢》的帶動下，觀賞付費人次年增率也超過二成。

▼myVideo在包含《82年生的金智英》在內的熱門強片帶動下，觀賞付費人次年增率超過二成。（圖／業者提供）

myVideo指出，武漢肺炎疫情持續升溫，不少民眾選擇留在家中欣賞熱門影片，闔家團圓的除夕夜(1/24)仍然是春節連假期間流量最高峰，全站以電影館的人氣最旺。同時，過年期間民眾利用凱擘及台灣大寬頻數位機上盒觀看myVideo，也較平日高出四成，可見大螢幕收看影音仍是主流。

friDay影音新註冊會員數成長9成

friDay影音也指出，今年新春收視人數再創高峰，較去年春節大幅成長4成；另外，friDay影音今年獨家上線的《國際橋牌社》帶動收視熱潮與買氣，春節期間日平均新註冊會員數成長9成，線上付費人數更比去年春節同期成長1.25倍，也讓「宅經濟」持續發威，成為今年新春期間的特殊風景。

friDay影音表示，獨家戲劇《國際橋牌社》從開播後就受到網友熱烈討論，首播當日近百萬人次點閱，後續口碑討論熱度不斷，除夕夜當天更新第三、四集再度引發收視熱潮，較第二名韓國跟播戲劇《浪漫醫生金師傅2》高出2倍以上收視率！第三名為獨家劇《巧克力》，日前完結篇創下收視高峰。

▼friDay影音獨家戲劇《國際橋牌社》首播當日近百萬人次點閱。（圖／業者提供）

春節+抗疫=宅經濟發威 LiTV流量成長逾50%

LiTV則發現，今年春節同時受到武漢肺炎襲台影響，民眾在家時間拉長，連帶讓開機率大增，兩者帶動LiTV整體收視熱潮與買氣，不論是付費影片觀看人數，還是註冊會員數都較年假前有顯著成長，像是流量就較年假前成長超過50%。

此外，LiTV也觀察到春節觀影時間的高峰，出現在大年初四，比起年假第一天(小年夜)增加超過20%！顯見在家追劇是不少人的「收心操」。

KKTV春節播放量大漲53.35%

KKBOX Prime會員可說是此次連假觀看OTT流量漲幅最高的，根據內部統計，KKBOX Prime會員在春節收看KKTV的播放量比例，2020年比2019年多了53.35%，武漢肺炎對於平常就習慣看劇聽歌的族群影響更深。

此外，KKTV也觀察到一件有趣的現象，有可能是因為今年春節遇上武漢肺炎攪局，在前12名的戲劇當中，有有1/3是跟醫療有相關的劇；這4部分別是《戀愛可以持續到天長地久》、《頂級手術刀-天才腦外科醫生的條件》、《天堂的微笑》、《派遣女醫X》。其中，《戀愛可以持續到天長地久》這部劇中的男女主角是醫生與護理師，雖然主軸看似是戀愛劇，但劇情還是有講到醫護人員的工作與職責等。