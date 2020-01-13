9縣市、84鄉鎮都有狂犬病！去年鼬獾確診72件、白鼻心1件

▲民眾如被野生動物咬傷，請切遵守「記、沖、送、觀」4字訣，迅速就醫。（圖／記者王兆麟翻攝）



記者許展溢／台北報導

玉山國家公園玉山園區今年1月1日塔塔加遊憩區發現1隻主動攻擊遊客的鼬獾，捕獲送檢確認該發病個體呈陽性反應，帶有狂犬病病毒，隔天病發死亡。防檢局指出，今年截至目前已有3例，去年狂犬病監測食肉目456件中，鼬獾257件，確診72件。

防檢局動物防疫組獸醫行政科科長蔡政達向《ETtoday新聞雲》表示，玉山園區案例是在南投信義鄉塔塔加，登山客被鼬獾攻擊，只有咬到鞋子沒咬傷，目前台灣9縣市、84鄉鎮都有狂犬病。蔡政達說，其中又以南投縣最多，其次為花蓮和台東，但台東近來因許多動物被感染死亡，鼬獾數量銳減。今年截至目前為止，確診的包括南投中寮、塔塔加2例，台東池上1例，共3例。

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▲▼102年至107年狂犬病疫情狀況。（圖／防檢局提供、記者王兆麟翻攝）



蔡政達表示，去年已檢驗食肉目野生動物456件，鼬獾257件、犬貓444件、蝙蝠115件、其他野生動物92件，其中72件鼬獾、1件白鼻心為陽性案例，其餘檢驗結果皆為陰性。防檢局呼籲民眾，要謹守「2不1要」，不要接觸野生動物、不要棄養寵物，要定期打疫苗。民眾若被咬傷要趕快就醫，並記下動物特徵，同時通報防疫單位，才能避免一再傳出狂犬病事件。