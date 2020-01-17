彰化土雞場雞隻異常死亡！防疫所確診H5N2病例　急撲殺「2萬1千隻↑」土雞

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣動物防疫所13日接獲通報，稱竹塘鄉一處土雞場雞隻有異常死亡情形，防疫所立刻派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，並確診雞隻感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員17赴現場完成撲殺清場以及消毒工作，共計撲殺了2萬1千多隻土雞。

▲彰化縣竹塘鄉1土雞場確診H5N2亞型高病原性禽流感。（圖／記者唐詠絮翻攝）

動物防疫所說明，因近日天氣受冷氣團影響，日夜溫差大，家禽免疫力容易下降而罹病，因此請養禽業者注意場內通風及保暖，並避免飼養過度密集及分批出售載運家禽，才可減少疾病發生的機率。

▲▼防疫所緊急撲殺2萬1千多隻土雞，以避免疫情擴散。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此外，養禽業者也必須落實場內各項軟硬體生物安全措施，維護防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場，平時也應該嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，也必須要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後，才可進入。

另外，若業者發現場內家禽有異常死亡的現象，也應該立即通報，以盡早發現疑似案例，並即時處置，避免疫情擴散，以此共同維護整體產業安全。

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