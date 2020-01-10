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專家估大陸秋行軍蟲將大爆發！台灣作物陷危機...抗藥性管理、監測必做

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▲▼秋行軍蟲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲秋行軍蟲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者許展溢／台北報導

秋行軍蟲去年6月首次入侵台灣，防檢局表示，截至今年1月7日我國受害面積已達1萬9千公頃。農委會副主委陳駿季提到，根據資料顯示，今年大陸可能會有大爆發期，台灣面臨高風險威脅，接下來希望能藉由多管齊下防治。

苗栗飛牛牧場去年6月通報首例秋行軍蟲，防檢局採取第一階段強制銷毀，接著其他地區陸續傳出，進入第二階段強制噴藥，預計未來將進入自主管理的第三階段。陳駿季指出，該蟲入侵研判是藉由西南氣流導入，氣流每年都會持續重複發生，也有可能將國外新的秋行家蟲導入國內，根據資料顯示，今年預計大陸會有大爆發期，且跟大陸接近的台灣若大爆發，因應作為變得相當重要。

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▲▼金門高粱發現秋行軍蟲。（圖／金門縣政府提供）

▲金門高粱去年發現秋行軍蟲。（圖／金門縣政府提供）

陳駿季向《ETtoday新聞雲》說明，推估大陸有大爆發是因為，秋行軍蟲主要分水稻、玉米2 種型態，又以寄主植物多（高達353種），若高管理田區可以做有效防治，低管理田區若採粗放管理，秋行軍蟲帶來的危害相對大。他進一步說，雖不是絕對，但以大陸為例，耕作面積大，田間管理細度沒有台灣來的細緻，因此就會一直繁衍，可能高峰期就會出現。

防檢局指出，雖然台灣防疫到都還在可接受範圍內，也做了很好規劃但未來蟲害還是會可能發生，尤其秋行軍蟲飛行能力強，可以隨氣流做長距離遷徙，寄主範圍廣，主要作物為玉米、水稻和高粱，抗藥性嚴重，導致防治工作難上加難。屏科大名譽教授張念台表示，秋行軍蟲已經有了，要根除機會不大，尤其每年5、6月西南氣流上來，都是有機會帶進害蟲，並認為該蟲持續生存，防治方法沒很大差別，重點是必須加強、密集監測，和使用費洛蒙。

▲▼秋行軍蟲成蟲監測數增加，防檢局發布預警呼籲農民加強田間巡查及防治。（圖／防檢局提供）

▲▼秋行軍蟲成蟲監測數增加，防檢局發布預警呼籲農民加強田間巡查及防治。（圖／防檢局提供）

▲▼秋行軍蟲成蟲監測數增加，防檢局發布預警呼籲農民加強田間巡查及防治。（圖／防檢局提供）

若未來進入第三階段自主管理要有何條件？張念台說，要先確定有可以用的藥，且藥效都是有效，也要有一套完整防治策略跟管理技術，如栽種檢查發現後怎麼處理，和農民鑑別害蟲、防治能力要提升。尤其水稻、牧場和庭園草皮都還沒發現，日後碰到怎麼處理？是否該用相同藥劑？都是進入第三階段要注意的部分。張念台也提，現在都是化學方法，重申持續抗藥性管理和監測很重要，農民教育訓練、認知還要加強外，相關單位在農業政策上，別再鼓勵農民去栽種很容易誘引秋行軍蟲的作物。

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秋行軍蟲防檢局陳駿季農委會張念台費洛蒙大陸田間管理玉米水稻

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