前線急缺物資！外送員暖送1千個口罩：我經歷過SARS

▲外送員陳力捐出1千個口罩，給一線防疫的工作人員。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者郭卉寧／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，大陸多處都缺乏口罩、防護衣等物資，而一名外送員近日捐出1千個口罩，給所有在前線做防疫工作的人員，他表示，自己曾經歷過SARS，因此這次在疫情擴散前，就已準備不少口罩，但發現許多前線人員物資緊缺，才選擇將口罩捐出，讓他們可以使用。

根據《澎湃新聞》報導，大陸一名外送員陳力日前捐出家中的防護物資，給在前線抗疫的工作人員，他表示，之前當兵那年，剛好遇到SARS，深刻體會到病毒的可怕之處，這次趁著疫情尚未爆發，就讓家人準備1千多個口罩，以備不時之需。

▲▼陳力得知一線人員缺乏口罩後，便捐出1千個口罩。（圖／翻攝自澎湃新聞）

如今武漢肺炎蔓延後，陳力在工作群組得知，有很多前線工作人員的口罩較緊缺，便讓家人將家中剩下的口罩捐出，「雖然數量不多，但也是一點點心意，我也是做自己力所能及的事情。」

陳力指出，其實家中也很缺口罩，尤其自己身為外送員，時不時都要在大馬路上奔波，一天就得用掉好幾個，但為了讓前線人員能安心對抗疫情，只好叫家人別太常出門，如果要買什麼生活用品，交代他帶回家就好，「這樣口罩用量就省很多，也有多餘的可以拿出來給有需要的人。」

▼武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文製作）