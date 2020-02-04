486員工請防疫假支全薪　網友稱羨「別人老闆果然不讓人失望」

圖文／鏡週刊

武漢肺炎疫情在全球不斷擴散，為嚴防該疫情在台灣大爆發，政府日前宣布高中以下學校延至2月25日才開學，期間學生家長也可請「防疫照顧假」，勞動部則補充表示，其非公假性質，並不會強制雇主給付薪資。網紅「486先生」陳延昶就率先拋磚引玉，響應政府該政策，並霸氣宣布公司將支付全薪，有許多網友羨慕直呼「別人老闆果然不讓人失望」。

請繼續往下閱讀...

為避免武漢肺炎造成群聚感染，教育部日前宣布，高中以下學校延至2月25日開學，政府也提出配套方案，讓有12歲以下孩童的家長，可請14天的「防疫照顧假」方便照顧，不過勞動部也補充表示，其非公假性質，並不會強制雇主給付薪資。有不少家長就考量到經濟等因素，不僅不敢請假，甚至還要想辦法安置12歲以下的孩童。

486先生今（4）日於臉書霸氣宣布，為響應政府讓父母照顧學童防疫假，期間公司支付全薪。他也呼籲其他企業主，「這種節骨眼，絕對不要小鼻子小眼睛，鼠目寸光，必須全國同胞一起同心對抗疫情，絕對不能讓防疫出現漏洞。台灣人要團結。」486先生也提醒大家，「若防疫失敗，台灣將面臨非常重大的人命與經濟損失。」

此舉引起許多網友熱議，也有不少人羨慕留言，「別人的老闆果然不會讓人失望」「這種老闆哪裡找？」「486大哥，當您的員工真幸福。」「不支薪其實合理，但支薪簡直帥炸！」

更多鏡週刊報導

【全民防疫】口罩實名制分流購買 「0是偶數還是奇數」引熱議

【疫情擴散】藍營指若疫情失控「罪魁禍首是中國大陸」 網：被盜帳號？

【全民防疫】口罩實名制被罵翻 賴清德：身體健康沒必要戴口罩