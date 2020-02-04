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完成滯留武漢247人檢疫隔離　陳時中：感覺做了有意義的事

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陳時中說做完武漢台商檢疫感覺像是完成一件有意義的事。（翻攝自網路）

▲陳時中說做完武漢台商檢疫感覺像是完成一件有意義的事。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

昨（3日）深夜首批武漢台商包機返台，衛福部長陳時中親赴現場坐鎮，並且陪同69位台商赴中部檢疫所，幾乎24小時未闔眼的他，今早出席指揮中心記者會一度累到語頓。

衛福部長陳時中今開記者會向民眾解釋今日凌晨3點完成入境檢疫程序，其中3人發燒、1幼童腹痛（由1名家長陪同），5人直接後送收治負壓隔離病房，其餘分別送往國內3處檢疫場所，並於上午6點20分全數安置完畢。陳時中表示過程大多順利，僅有少部分零星狀況，要民眾無需恐慌。

請繼續往下閱讀...

陳時中說，這次武漢包機讓他心裡很有感覺，像是做了一件有意義的事。另外，因為包機上小孩子好多，每個都天真可愛，一想到他們滯留在武漢，沒有醫療資源，久待可能會被傳染，覺得既痛苦也很不捨。

由於陳時中近乎24小時沒睡，講到遊覽車幾點抵達中部，他一度語塞，對於時間序感到混亂，他也跟現場媒體致歉「抱歉，我剛剛才回來，頭腦有點灰灰（暈暈）」。

針對陸媒報導第二批武漢包機將於明天返台，陸委會今也在記者會上重申目前雙方還在交涉當中，第二批包機尚未討論，澄清報導非事實。


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