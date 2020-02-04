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兩廳院售票系統升級！選位可「視野預覽」、AI智慧學習觀眾喜好

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▲▼ 兩廳院售票系統升級！選位可「視野預覽」、AI智慧學習喜好模式。（圖／國家兩廳院提供）

▲兩廳院售票系統將「打掉重練」升級！國家兩廳院藝術總監劉怡汝透露幾項改革新功能。（圖／國家兩廳院提供，下同）

記者林育綾／台北報導

耗時一年多的研發，「兩廳院售票系統」將全面「打掉重練」，升級為「OpenTix」文化生活電商平台（暫名），不僅選位更便捷，還有「視野預覽」功能，加上更具智慧的全文檢索，方便觀眾找尋節目，還有AI 智慧學習模式，能瞭解觀眾對表演和選位的喜好，未來自動推薦。全新的系統預計4月至5月左右開放公測，期望能在今年第四季上線！

▲▼ 兩廳院售票系統升級！選位可「視野預覽」、AI智慧學習喜好模式。（圖／國家兩廳院提供）

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▲升級的票務系統，未來有全文檢索功能，找尋喜愛的節目更便利。（圖／國家兩廳院提供）

兩廳院售票系統已行之多年，許多藝文表演場館、團體皆仰賴該系統售票，不過也因此在會員分眾上不夠精細，也有許多技術層面問題仍須改進，例如在缺乏「全文檢索」的情形下，觀眾可能只記得幾個關鍵字，卻因為系統需要輸入完善的資訊，導致不容易找到自己想看的節目。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝提到，升級版的售票系統可說是「打掉重練」，多虧廣達電人員的協助，還有每一次提案都帶來更多「彩蛋」和驚喜。這個系統未來也不會再稱為「兩廳院售票系統」，也是希望它的定位更中性、更全面，畢竟現在除了兩廳院，還有台中國家歌劇院、高雄衛武營藝術文化中心⋯等國家場館，如此一來是更能顧及其他場館的公平性。

劉怡汝總監透露幾項關於「升級版票務系統」OpenTix 的幾項改革：

▲▼ 兩廳院售票系統升級！選位可「視野預覽」、AI智慧學習喜好模式。（圖／國家兩廳院提供）

▲升級版的票務系統「OpenTix」將不只是販售表演票券，更是一個「文化生活電商平台」。

1、打造文化生活電商平台：升級版的票務系統「OpenTix」將不只是販售表演票券，更是一個「文化生活電商平台」，未來除了賣節目票券，還能販售展覽、商品等，只要是跟文化有關聯的事物都能在此上線，期許它成為一個藝文資訊的集中場域。

▲▼ 兩廳院售票系統升級！選位可「視野預覽」、AI智慧學習喜好模式。（圖／國家兩廳院提供）

▲未來選位將更聰明，無論自動、手動都可以，還有「視野預覽」功能。

2、「選位系統」更便捷：未來選位將更聰明，無論自動、手動選位都可以，也能直接選擇折扣身份，而具有AI智慧的系統也將學習觀眾的喜好模式，未來將可直接建議用戶選擇偏好的座位。

3、視野預覽：選座位的同時，也能先預覽位置看向舞台的視野，此功能初期會開放兩廳院內部人員試用，將來會陸續開放給一般觀眾。

4、全文檢索：過去兩廳院售票系統在缺乏「全文檢索」的情形下，觀眾可能只記得幾個關鍵字，卻因為系統需要輸入完善的資訊，包括演出日期範圍等，導致不容易找到自己想看的節目。未來開放此功能後，觀眾將可輸入部分節目名稱、表演團體名稱，更容易找到節目資訊。

▲▼ 兩廳院售票系統升級！選位可「視野預覽」、AI智慧學習喜好模式。（圖／國家兩廳院提供）

▲系統還會透過AI智慧學習模式，瞭解觀眾對於表演的喜好。

5、資安水準高、AI智慧推薦：劉怡汝打包票表示，OpenTix資安水準更高，是以歐盟標準為主，因此觀眾不必擔憂個資洩。而系統還會透過AI智慧學習模式，瞭解觀眾對於表演的喜好，未來推薦給會員可能有興趣的作品。

▲▼ 兩廳院售票系統升級！選位可「視野預覽」、AI智慧學習喜好模式。（圖／國家兩廳院提供）

▲▼即時數據功能，提供表演團體或場館隨時調整行銷方式。

▲▼ 兩廳院售票系統升級！選位可「視野預覽」、AI智慧學習喜好模式。（圖／國家兩廳院提供）

6、即時數據：售票系統將會即時記錄各種票券販售數據，作成紀錄和報表，讓表演團體或場館能隨時看見節目的售票情形、相關資訊，隨時調整行銷方式。

7、會員管理、票券管理：過去加入兩廳院會員，也等同加入NSO等團體的會員，但新的票務系統上線後，將會針對會員做進一步的分眾、樣貌分析，讓不同的表演團體、場館可以經營自己的會員，明白受眾在哪裡。

升級的OpenTix系統，預計在3月底完成封測、4至5月左右開放公開測試，期望能在今年（2020）第4季正式上線網頁版，也同步研發App讓用戶下載使用。

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