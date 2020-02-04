▲兩廳院升級圖書館！打造「文化知識客廳」全齡交流平台。（圖／國家兩廳院提，以下同）

記者林育綾／台北報導

國家兩廳院今（4）日預告全面升級票務系統，改為「文化生活電商平台」，並融入AI智慧等多功能來服務觀眾及各個表演團體；除此之外也宣告將升級圖書館，針對日前有外界傳言兩廳院將撤掉圖書館，兩廳院藝術總監劉怡汝表示「不可能，只會設法讓它更好！」

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▲兩廳院藝術總監劉怡汝表示「不可能撤掉圖書館，只會讓它更好。」（圖／國家兩廳院提供，下同）



日前有外界傳言兩廳院將撤掉圖書館，兩廳院藝術總監劉怡汝表示「不可能」，並強調「只會設法讓它更好」，然而要升級這座關於表演藝術的圖書館，她與團隊也朝著幾個方向思考，包括「有什麼知識是圖書館沒有，Google搜尋不到的？」否則連她也懷疑圖書館的意義。

▲「升級版圖書館」可能打造為「文化知識客廳」。

她提到「圖書館有沒有可能變成美感教育現場？」由於兩廳院在藝術教育上，沒有專屬的部門，而是分散於各個部門，但資源相對也較分散，因此她透露「升級版圖書館」可能打造為「文化知識客廳」，將圖書館的服務重新定位為「一個面向未來的知識客廳」，邀請全齡使用者，成為知識流動與藝術生產的一份子。

▲在空間與新服務規劃上，導入社會設計的參與式工作坊。



此外也將規劃「參與式設計」，在空間與新服務規劃上，導入社會設計的參與式工作坊，邀請設計師、讀者、創作者和相關從業人員，一起參與、觀察、分析、出點子。

▲兩廳院表示，圖書館的存在是服務「人」而非書。

兩廳院將陸續搜集資料、分析案例，透過小組討論、訪談創作者及使用者、請益相關人士，進一步規劃未來圖書館的方向。劉怡汝強調，圖書館的存在是服務「人」而非書，這空間應該為新一代藝術工作者重新設計，讓創新的人吸引更多創新的人，成為一個有機生長的社群。

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