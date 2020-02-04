　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兩廳院升級圖書館！打造「文化知識客廳」全齡交流平台

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼兩廳院升級圖書館！打造「文化知識客廳」全齡交流平台（圖／國家兩廳院提供）

▲兩廳院升級圖書館！打造「文化知識客廳」全齡交流平台。（圖／國家兩廳院提，以下同）

記者林育綾／台北報導

國家兩廳院今（4）日預告全面升級票務系統，改為「文化生活電商平台」，並融入AI智慧等多功能來服務觀眾及各個表演團體；除此之外也宣告將升級圖書館，針對日前有外界傳言兩廳院將撤掉圖書館，兩廳院藝術總監劉怡汝表示「不可能，只會設法讓它更好！」

▲▼ 兩廳院售票系統升級！選位可「視野預覽」、AI智慧學習喜好模式。（圖／國家兩廳院提供）

請繼續往下閱讀...

▲兩廳院藝術總監劉怡汝表示「不可能撤掉圖書館，只會讓它更好。」（圖／國家兩廳院提供，下同）

日前有外界傳言兩廳院將撤掉圖書館，兩廳院藝術總監劉怡汝表示「不可能」，並強調「只會設法讓它更好」，然而要升級這座關於表演藝術的圖書館，她與團隊也朝著幾個方向思考，包括「有什麼知識是圖書館沒有，Google搜尋不到的？」否則連她也懷疑圖書館的意義。

▲▼兩廳院升級圖書館！打造「文化知識客廳」全齡交流平台（圖／國家兩廳院提供）

▲「升級版圖書館」可能打造為「文化知識客廳」。

她提到「圖書館有沒有可能變成美感教育現場？」由於兩廳院在藝術教育上，沒有專屬的部門，而是分散於各個部門，但資源相對也較分散，因此她透露「升級版圖書館」可能打造為「文化知識客廳」，將圖書館的服務重新定位為「一個面向未來的知識客廳」，邀請全齡使用者，成為知識流動與藝術生產的一份子。

▲▼兩廳院升級圖書館！打造「文化知識客廳」全齡交流平台（圖／國家兩廳院提供）

▲在空間與新服務規劃上，導入社會設計的參與式工作坊。

此外也將規劃「參與式設計」，在空間與新服務規劃上，導入社會設計的參與式工作坊，邀請設計師、讀者、創作者和相關從業人員，一起參與、觀察、分析、出點子。

▲▼兩廳院升級圖書館！打造「文化知識客廳」全齡交流平台（圖／國家兩廳院提供）

▲兩廳院表示，圖書館的存在是服務「人」而非書。

兩廳院將陸續搜集資料、分析案例，透過小組討論、訪談創作者及使用者、請益相關人士，進一步規劃未來圖書館的方向。劉怡汝強調，圖書館的存在是服務「人」而非書，這空間應該為新一代藝術工作者重新設計，讓創新的人吸引更多創新的人，成為一個有機生長的社群。

相關報導

兩廳院售票系統升級！選位可「視野預覽」、AI智慧學習觀眾喜好

智能障礙者幫審稿！票價=買票的錢　兩廳院「易讀節目冊」圖文超直白可愛

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
武漢肺炎病毒出現「驚人突變」　科學家：需嚴密監控
泰國新增6起確診！累積達25例　成陸境外感染人數最多國
山東臨沂宣布封城　祭出9措施「封閉式管理」
范瑋琪「口罩事件」慘遭出征圍剿　歌手好友痛斥：拿出良心做人吧
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2月6日起口罩實名制　台東偏鄉東河等8鄉鎮需至衛生所購買

十二星座完美嬌妻94她！內外通包每個細節都不放過　人見人愛超必娶

今晚冷空氣發威！中部以北下探13度　下一波更強「最冷時刻」曝

緊急會議談武漢肺炎因應　學者：盼一周內立肺炎研究專案小組

誇張！湖北省民眾過年打牌「沒戴口罩」　公安衝進屋內拿槌子砸爛麻將桌

台清交成延至3/2開學！　全台大專院校「開學異動懶人包」

學「嬰兒步伐」踏出小小一步從0到1養成習慣　比完美主義者更容易持之以恆

雲林東勢爆H5N2禽流感！撲殺1.2萬土雞　防檢局4點呼籲養禽業

服務台南偏鄉　市民可持健保卡至龍崎、南化區衛生所買口罩！

手足1年回家4次…爸爸寵請吃飯！她嘆「常回家的小孩」不值錢　網秒認同

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

李光洙.宋智孝.HAHA玩tempo遊戲　瘋狂失敗太丟人「要求重拍」...N遍！

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

2月6日起口罩實名制　台東偏鄉東河等8鄉鎮需至衛生所購買

十二星座完美嬌妻94她！內外通包每個細節都不放過　人見人愛超必娶

今晚冷空氣發威！中部以北下探13度　下一波更強「最冷時刻」曝

緊急會議談武漢肺炎因應　學者：盼一周內立肺炎研究專案小組

誇張！湖北省民眾過年打牌「沒戴口罩」　公安衝進屋內拿槌子砸爛麻將桌

台清交成延至3/2開學！　全台大專院校「開學異動懶人包」

學「嬰兒步伐」踏出小小一步從0到1養成習慣　比完美主義者更容易持之以恆

雲林東勢爆H5N2禽流感！撲殺1.2萬土雞　防檢局4點呼籲養禽業

服務台南偏鄉　市民可持健保卡至龍崎、南化區衛生所買口罩！

手足1年回家4次…爸爸寵請吃飯！她嘆「常回家的小孩」不值錢　網秒認同

產品、定價新策略　蘋果4招逆轉iPhone銷售頹勢

沒坐到獨木舟又餓肚子…她爆羅淑蕾出團「耍大牌」挨告辯：只是抱怨旅行社

4年前在敘利亞內戰中誕生！《親愛的莎瑪》小女孩長大了

中職／萊福力、羅傑斯5日來台 　最高薪米蘭達下周要來

台灣銀行業在大陸曝險1.65兆　淨值比降至46%創下史上新低

超硬！俄羅斯擬驅逐武漢肺炎外國患者　疫情列為「非常危險」

台指期反彈大漲210點　分析師：是回升還是反彈？大陸能否如期開工是關鍵

白汪「貓姿躺沙發」選擇性失聰　聽見這3字秒回頭：不早說！

HBL／8強賽恐破天荒「閉門打」　體育署6日公布說分明

激帥公民教師黃益中迎40歲...喜收演藝圈密友「死亡鐵路」生日禮！

生活熱門新聞

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

高鐵女「戴口罩狂咳嗽」！網一看圖卻怒了

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

陳時中深夜親上火線　一早再坐鎮記者會

武漢返英僑胞「隔離所開趴」！　她吐真話：台灣防疫夠棒了

慈濟：已募集口罩幫助台灣

即／247人檢疫3小時　10遊覽車送隔離地

7天限購2片口罩　日人：比我們好

0算奇數還偶數？衛福部小編爆笑答

即／2/6起買口罩實名制！每人7天限購2片

一口水都沒喝！陳時中心疼醫護：腰都彎了、直不了

台商武漢包機「搭乘價格」曝

口罩實名制　台灣上海妹吐真心話

實名制買口罩！每人「7天限2片」　網狂轟

更多熱門

相關新聞

兩廳院售票系統升級AI智慧模式

兩廳院售票系統升級AI智慧模式

耗時一年多的研發，「兩廳院售票系統」將全面「打掉重練」，升級為「OpenTix」文化生活電商平台（暫名），不僅選位更便捷，還有「視野預覽」功能，加上更具智慧的全文檢索，方便觀眾找尋節目，還有AI 智慧學習模式，能瞭解觀眾對表演和選位的喜好，未來自動推薦。全新的系統預計4月至5月左右開放公測，期望能在今年第四季上線！

國家級表演廳防疫　3情形可退票

國家級表演廳防疫　3情形可退票

新北市圖林口分館另類「開學燈」

新北市圖林口分館另類「開學燈」

兩廳院「易讀節目冊」圖文超直白

兩廳院「易讀節目冊」圖文超直白

新北市圖辦「書香年貨大街」

新北市圖辦「書香年貨大街」

關鍵字：

兩廳院國家兩廳院圖書館劉怡汝

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

快訊／「世界夢號」3名武漢肺炎確診

周錫瑋：口罩不夠進口就好啦

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

高鐵女「戴口罩狂咳嗽」！網一看圖卻怒了

湖北女孩留遺書「我死不瞑目」！

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

快訊／爸爸放家人在公園下車　隨後自焚慘死車內

羅蘭德士林夜市被粉絲包圍

「帝王牛郎」羅蘭德士林市場打卡

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面