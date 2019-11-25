兩廳院TIFA藝術節「腦洞大開」　9小時不間斷演出還有精油按摩服務！

▲來自台東獲得矚目的「布拉瑞揚舞團」，首度受邀參與2020兩廳院「TIFA國際藝術節」。（圖／高信宗攝影／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

兩廳院「TIFA國際藝術節」邁入第12年，將於2020年2月21日至4月26日舉行！102場演出和周邊活動，期望讓觀眾「腦洞大開」，不只帶回感動，還能因此帶來啟發、思考更多周遭的社會議題。其中一場演出更長達9小時，甚至為此推出精油按摩服務，兩廳院期許TIFA不只是呈現當代當紅的大師作品，也能挖掘更多新銳藝術家，找出「未來的大師與經典」。

2020年TIFA邀請10國藝術家參與，總共有17檔話題之作、共102場演出，同時還設計40場週邊活動。兩廳院藝術總監劉怡汝提到，過去TIFA多半邀請當代當紅的大師參與，但「挖掘未來的大師」也很重要；而在題材的選擇上，會希望與社會議題相關，期望帶給觀眾不同的思考角度，看完演出不只是帶回感動，還能因此思考更多周遭的議題，帶來啟發，這就是「腦洞大開」。

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▲《玩家、毛二世、名字》改編三部難度超高文學作品，演出時間總共長達9小時又20分鐘。（圖／兩廳院提供）

其中一檔在明年4月的節目《玩家、毛二世、名字》，演出時間長達9小時又20分鐘！由年僅33歲的法國鬼才導演朱利安．戈瑟蘭，改編暢銷的美國小說家唐．德里羅3部同名作品，以即時投影、現場音樂、不間斷的表演和奇觀的巨型舞台呈現。

劉怡汝分享，3部作品雖然沒有連貫，但都在探討恐怖主義，而中間會有「大換場」改變佈景，但也會安排音樂等表演，觀眾可以選擇繼續留在廳內欣賞，或者到外頭吃便當、休息，十分自由。

▲兩廳院藝術總監劉怡汝稱讚《玩家、毛二世、名字》虛實呈現讓人驚艷。（圖／兩廳院提供）

她還透露，這場演出「漂亮得不得了」，尤其是虛實融合的舞台視覺呈現，當演員從螢幕衝出來，讓人非常驚訝又驚喜；而且演員多半個子嬌小，卻有非常強的能量，這作品勢必成為經典！

為了因應9小時演出，兩廳院也鼓勵觀眾穿得休閒、輕鬆前往，「可以穿居家服、帶著頸枕過來」更特別在當天提供兩廳院之友限定的「精油按摩服務」，怕大家坐太久血液循環不順暢。

▲ 2020兩廳院「TIFA國際藝術節」，期望帶給觀眾「腦洞大開」的視野。（圖／記者林育綾攝）



而來自台東的國內藝術家「布拉瑞揚舞團」，也是首次受邀參與TIFA，創辦人布拉瑞揚說，舞團從2015年創立，剛好明年來到第5年，對阿美族來說5年也是一個新的階段，尋找身體新的可能、訓練成什麼樣的人，「累歸累，但我們享受在其中。」

▲國內藝術家「布拉瑞揚舞團」在2020剛好成立5年，「對阿美族來說5年也是一個新的階段」。（圖／記者林育綾攝）

TIFA以「To Inspire. For All.」為信念，除了讓觀眾「腦洞大開」，也持續落實文化平權共融服務，包括口述影像、聽力障礙輔助字幕與即時聽打、托育服務等，還有針對不同身體條件推出的「輕鬆自在場」，讓人人有機會接觸藝術。