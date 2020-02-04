行駛國道路肩新規2/17上路！速限60公里　出口前500m禁駛回主線

▲行駛國道開放路肩，2/17起有新規定。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者賴文萱／台北報導

用路人注意，因應現行高速公路實施開放路肩措施路段漸增，高公局參考各界意見修改相關規定，未來行駛路肩時，速限以60公里為原則，另新增行駛路肩車輛於出口前500公尺不得再駛回主線車道規定。該新規將於2月17日起上路，違者將可依法開罰3000元。

高速公路外側路肩主要是為供公務巡邏、道路救援及緊急事故處理車輛使用；但在尖峰時段交通壅塞時，高公局可依法實施開放路肩措施，於短時間增加道路容量，紓緩尖峰時段交通壅塞，並於離峰時段恢復路肩功能。

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▲國道路肩速限60公里，於出口前500公尺不得駛回主線車道。（圖／記者黃軍瑋攝）

不過，路肩開放主要是在主線交通壅塞下之權宜措施，依據「公路路線設計規範」，高速公路速限大於80公里者，車道寬度應為3.5至3.75公尺，惟高速公路外側路肩寬度原則為3公尺。

基於行車安全，高公局綜合考量路肩使用車種限制、路肩寬度及主線行車速率，這次新規明訂路肩速限以60公里為原則之規定。

另外，部分開放路肩終點銜接交流道之減速車道或出口匝道，為減少交流道區路肩與主線車道之車流交織並維持行車秩序，也新增規定行駛路肩之車輛於出口前500公尺不得再駛回主線車道，並以「路肩限行小車/禁止變換車道」標誌作為分界，爰行駛路肩車輛應續行路肩，後於「路肩通行終點」標誌切入減速車道或出口匝道。

