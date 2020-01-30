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國1銜接台74線「直線變彎曲」　反徵收自救會穿喪衣：政府拿出良心

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▲▼國道1號增設匝道銜接台74線系統反徵收自救會總統府前抗議。（圖／記者許展溢攝）

▲國道1號增設匝道銜接台74線系統反徵收自救會總統府前抗議。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

交通部去年11月30日舉行「國道1號增設匝道銜接台74線系統」動工典禮。反徵收自救會今（30日）到總統府前批該案從「直的變彎的」，執政黨喊「護主權」，卻不顧「民權」，要求政府詳查，還小老百姓公道。

自救會今和徵收受害者家屬帶著已故受害者的牌位，穿著喪衣控訴，中央與地方對此路抱著「非開不可」、「盡快完成都市計畫變更、取得土地」態度，始終沒正視工程開發下，地方居民以及地主的意見、必要性以及程序問題。

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▲▼國道1號增設匝道銜接台74線系統反徵收自救會總統府前抗議。（圖／記者許展溢攝）

▲反徵收自救會說，該案從直線變彎曲。（圖／記者許展溢攝）

自救會表示，高公局數次公聽會中聲稱，修改後彎曲的路線會比原有計劃的直線道路安全，卻始終未提出數據佐證，且政府搬出「專家」為其計畫背書時，與居民「對話」的狀況往往都是拿出法條，請居民表達「專業」意見，蛋居民根本不懂複雜的法條內容以及技術細節。

台灣土地正義行動聯盟理事長陳致曉說，此案原規劃路線預計用大部分國有土地，但在政客施壓後改路線，變成要徵收民眾土地，其中務農的江家被徵收2次，跟交通部、高公局陳情都沒用，希望政府提出合理解釋為何要從直的變彎的？江家代表強調，政府起初向各界講的方案都是「直線」，高公局開公聽會後又變「彎的」，這些都有證據。

石崗反徵收自救會代表李蔚慈說，台灣是民主和自由的國家，但面臨徵收案，政府從國民黨到民進黨都是一個樣，一開始都欺瞞，走完程序才知道家裡要被徵收了，求政客都沒用，只能求天求地，大家要的只是公平、公開好好談。陳致曉怒批，總統蔡英文說要護主權，而主權根本是老百性的基本人權，政府不斷強調該案是公共利益，卻掠奪人民土地，政府可以不理，但請拿出良心，在提保護主權前，要先保護民權。

▲▼國道1號增設匝道銜接台74線系統反徵收自救會總統府前抗議。（圖／記者許展溢攝）

▲江家代表強調，政府起初向各界講的方案都是「直線」。（圖／記者許展溢攝）

高公局回應，該案路線規劃及用地取得均依相關法令及規範規定辦理，此工程屬重大交通建設，須歷經可行性評估、綜合規劃、初步設計及細部設計4個階段，由巨而細逐步完成。為縮短工程工期，以早日紓解國1大雅交流道及其聯絡道壅塞情形，工程分2工區分階段施工。第一階段工區位於既有國道1號兩側（含昌平橋改建）及環中路上，因涉及既有交通維持複雜，工期較長，故提早開工。第二階段工區為新徵收私有地部分，目前正辦理土地徵收及地上物查估作業，俟完成用地取得程序即進場施工。

高公局強調，此工程是銜接國道1號及台74線2條高快速公路，因路廊長度達900公尺，路線規劃需充分考量行車安全及符合設計規範規定，無法避免私有土地徵收及民房拆遷，用地徵收前均依法召開公聽會，聽取土地所有權人意見並作檢討及回應。未來被徵收土地及拆遷之地上物，將以市價及依相關法令規定辦理補償。

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