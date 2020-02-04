香港首宗死亡個案！39歲男「死前15天」到武漢　遺體供瞻仰但不能做防腐

▲成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢新型肺炎肆虐，香港至今有15宗確診個案，當中部分人情況嚴重。醫院管理局證實，一名39歲確診男病人今天（4日）病重離世，成為香港第一名感染新型冠狀病毒而不治的病人。據了解，該病患遺體可供瞻仰但無防腐處理，且只能火化。

綜合港媒報導，男子是香港人，是長期病患，居於黃埔花園11期1 座，在1月21日乘高鐵（G306列車）由香港到武漢，並於1月23日在長沙南站乘坐高鐵（G79列車）返港。

男病患自1月29日起出現肌肉痛，31日開始發燒，並到伊利沙伯醫院求醫及入院接受隔離治療，後轉送到瑪嘉烈醫院傳染病中心，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。他表示，潛伏期內沒到過醫療機構或海鮮市場，也沒有接觸野生動物。

男病患母親在2月1日先被送到鯉魚門公園度假村接受隔離，同日出現病徵，送院後同樣確診染上「武漢肺炎」。不過，他的太太、女兒、兒子及家傭沒有出現病徵，被送往檢疫中心接受隔離監測。據悉，他本身情況穩定，但今天早上突然心臟停止跳動，最終不治。

▲香港武漢肺炎疫情,戴口罩民眾。（圖／達志影像／美聯社）

根據香港衛生署《處理及處置屍體時所需的預防措施》，這起死亡病例將按照「第2類」級別處理。措施中，處理屍體的護理人員及其他人員須穿著防護衣物，包括袍／圍裙及手套；防護衣物及外出穿著的衣服必須分開存放。

措施提到，「第2類」的屍體不可進行防腐處理，屍體只能進行火葬；親屬或者可以瞻仰遺容，但不可接觸遺體。此外，為避免不必要的感染風險，因此一般不進行驗屍，除非有特別理由，則須由曾接受訓練的病理學家協助驗屍。

措施顯示，因疾病的傳染途徑和不同程度的感染風險，屍體處理及處置預防措施分為1、2及3類。「第2類」主要是感染了SARS、愛滋病病毒、中東呼吸綜合症（MERS）、禽流感等。

▼武漢肺炎疫情在全球延燒。（圖／記者屠惠剛攝）