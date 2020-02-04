緬甸國際航空遭停航...228台人滯留　外交部：駐處與緬甸交涉中





▲緬甸國際航空的波音737-800在仰光國際機場。（圖／翻攝自維基百科，Jialiang Gao攝）

記者蔣婕妤／台北報導

因中國屬武漢肺炎疫情擴散區域，緬甸國際航空（MAI）即日起台北-曼德勒航線遭緬甸民航局停飛，導致228位乘客被滯留在當地。對此，外交部發言人歐江安4日表示，目前正在了解狀況中，已經要求台灣在當地駐處與緬甸方交涉中。

緬甸國際航空（MAI）由金遠東旅遊集團代理，今年1月18日才與雄峰旅行社合作包機，每週六直飛台北-緬甸曼德勒，董事長陶世龍今（4日）召開記者會表示，2月1日時載人出去之後即收到緬甸民航局官方文件，書面上說明因中國為武漢肺炎疫情區域，即日起停飛中港澳航線所有航班，而連同台灣也被算進來，相當不合理。

金遠東旅遊集團代理表示，台灣唯一直航台北-緬甸曼德勒今年年初才開航，但飛了3班之後，突然接獲通知「緬甸政府官方以武漢冠狀病毒疫情必須取消航班為由， 要求緬甸國際航空停止飛航曼德勒-台北-曼德勒」，造成前三班包括2/1飛去，共有228人（含一位嬰兒）原本2/8要返台，如今卻沒有直飛航機能將旅客運送回來。

對此，歐江安表示，外交部透過相關管道查證當中，目前確認緬甸政府並沒有對外國航空公司下達禁令，華航台北飛仰光的航線，目前正常並沒有異狀。有關緬甸國際航空公司停飛，目前外交部正透過管道查證當中，已經要求台灣駐處提供必要協助，持續與緬甸方面交涉當中。