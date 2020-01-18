2020年國家清潔週屏東市誓師　飼主蹓狗放任大小便…實在不好

▲2020年國家清潔週誓師暨掃街活動，18日上午在屏東市火車站前廣場舉行，近400人參與 。（圖／記者陳崑福翻攝 以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020年國家清潔週誓師暨掃街活動，18日上午在屏東火車站前廣場舉行，屏東市長林恊松帶著312人參與，並和大夥一起宣誓「響應環境清潔週、家戶清淨好家園、除舊佈新迎新年」，同時呼籲市民保持環境清潔，必須天天打掃，時時整頓，不僅住家四週如此，公共環境更有賴大家共同維護。

▲▼屏東市長林恊松帶著公所團隊參與。

今天上午國家清潔週誓師大會正式展開，市長林恊松率領市公所團隊42人，大連里長董鍾秀珠、仁愛里長莊正旭、崇蘭里賴榮彬、新生里邱正誠、擇仁里長 賴秋童、華山里長謝沅廷、民權里長林瑞瑜、建國里長何若羚、北興里長陳約禎等九位里長也各自率領環保志工前來助陣，總計312人。縣環保局長顏幸苑也帶領93位員工和義工出席。

▲▼展開清掃作業。



環保局長在致詞時特別感謝市長林恊松率領的市政團隊，全力協助縣府在屏東市辦理的各項大型活動的環境整頓工作，尤其是大宗垃圾的清運工作，才讓各項活動的舉辦得進行的更加順利。今年的清潔週自1月16日至22日，全縣33鄉鎮市都將同步舉行，希望大家一起除舊佈新迎接新年到。

市長林恊松則表示，環境清潔工作就和每天吃飯睡覺一樣，必須天天進行不斷重複去做，才能確保環境的整潔，只有養成良好的衛生習慣，才能保護自己和家人的健康。但有的民眾在大街小巷或公園綠帶蹓狗，卻放任寵物隨地大小便製造髒亂，讓清潔隊員清不勝清，這種行為實在不好。

清潔隊呼籲民眾，家中若有大宗垃圾，可以撥打電話7530019、7530020申請清運，受理登記後即刻排定時間前往清運，但也請民眾清出的大宗垃圾請務必妥善放置，勿阻礙交通形成另種亂象。

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