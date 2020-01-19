屏東市春節送暖歲末關懷　「壓歲錢+白米」1060戶受惠

▲屏東縣政府與屏東市公所19日上午共同辦理「春節送暖．歲末關懷活動」，發放給屏東市1060戶低收入戶發放給每戶紅包1千元及白米5斤2包等民生物品。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為了讓弱勢家庭過好年，屏東縣政府與屏東市公所19日上午共同辦理「春節送暖．歲末關懷活動」，媒合聖帝廟慈鳳宮、都城隍廟及玉皇宮共同認養屏東市1060戶低收入戶，發放給每一戶低收入戶紅包壓歲錢1千元以及白米5斤2包等民生物品。

▲▼潘孟安縣長致贈感謝狀、東市長林恊松發放紅包等。

屏東縣政府潘孟安縣長、屏東市林恊松市長及社會處劉美淑處長到場發送紅包，並向屏東慈鳳宮杜灴城董事長、都城隍廟王家銘主委、玉皇宮尤聰敏主委及理監事與志工表達感謝並致贈感謝狀，祝福鄉親新的一年福鼠迎春，好運連年。

市長林恊松表示，感謝屏東縣政府媒合屏東市三間宮廟舉辦「春節送暖，歲末關懷」活動，特別感謝聖帝廟慈鳳宮、都城隍廟及玉皇宮熱情響應，造福屏東市1060戶列冊的低收入戶，讓大家都可以過個好年，並表示，今年屏東市台糖街有舉辦新春燈會，從1月22日啟燈至1月29日在台糖街都有鼠年燈飾及市集，1月27日還有新春晚會，歡迎鄉親參與。

屏東縣政府社會處在現場也安排「行動服務」，針對低收家戶提供防範意外事故保障的「微型保險」，讓低收家戶也能了解與自身相關的社會福利資訊，讓民眾減少舟車勞頓往返相關受理單位之辛勞。

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