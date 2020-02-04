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購物完車被卡住「熱心路人主動幫指揮」　她開窗想道謝...理智線斷秒後悔！

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▲開車，駕駛，汽車，四輪，行車，方向盤，買車，車險。（圖／pixabay）

▲女網友經過路人指揮，終於把車開了出來。（示意圖／pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

趕時間的時候發現車子被其他車輛卡住，真的會很氣。一名女子日前購物完要開車時，發現後方車子停得離她很近，讓她無法順利開出來，還好隨後有位熱心阿姨出現，主動幫她指揮。不過正當她要向對方說聲謝謝時，結局卻大逆轉，讓她氣得差點飆出髒話。

「差點吐血兼髒話都出來了！」有女網友在臉書「爆怨公社」發文，她表示自己日前去超商買完東西出來，發現自己的車子後緊貼一輛車，左右兩邊也都有車子。雖然判定是出得來的，但是就要迴很多次，當下也只能認了，想辦法慢慢試。

請繼續往下閱讀...

沒想到，隨後剛好有一位買完東西出來的阿姨，很熱心地主動在車外幫她指揮。就在原PO終於費盡千辛萬苦把車開出來、正想搖下車窗跟阿姨道謝時，卻看到對方直接走向她後方車子的駕駛座，這才發現阿姨就是擋住她車子的車主，內心不禁理智線斷大喊「為什麼不直接開走就好！」

反轉結局曝光，網友們紛紛笑歪表示「超白爛的啦」、「考驗妳技術，她喜歡指揮」、「她就想看妳表演」、「可能阿姨技術更差，開不出來吧」、「跟電視演得一模一樣」、「其實他是在看妳會不會撞到他的車」。

▼ 原PO分享親身經歷，有網友笑說很像是電視節目會出現的題材 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 原PO分享親身經歷，網友則笑說很像是電視會出現的題材 。（圖／翻攝自爆怨公社）

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