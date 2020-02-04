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印尼婦跨縣市尋10多年未見表妹　內埔警載她到處找...宮廟神奇助攻！

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▲屏東縣內埔警分局內埔所警員李明耀及志工李勝發 幫助印尼籍李姓婦人找10多年未見的表妹。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局內埔所警員李明耀及志工李勝發 幫助印尼籍李姓婦人找10多年未見的表妹。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局內埔所警員李明耀及志工李勝發日前擔服值班勤務時，有名印尼籍李姓婦人與女兒一同進入該所，向李員稱要尋找失散10多年嫁至內埔鄉的黎姓表妹，因記不清正確的地址，李員及志工便陪同李婦展開一場尋親之旅。

▲屏東縣內埔警分局內埔所警員李明耀及志工李勝發 幫助印尼籍李姓婦人找10多年未見的表妹。（圖／記者陳崑福翻攝）　

▲幫李婦找到表妹。　

當時李婦走進派出所表明她住高雄市五甲區，想來拜訪嫁到屏東內埔的表妹，然因多年未曾聯繫，已經記不清正確的地址，只能請求警方協助。

李員立即與志工陪同李婦前往記憶中的住址查訪，並沿途詢問當地住戶均未有收穫，最後甚至跨轄到竹田鄉西勢村找尋，也沒有結果，正當大家心情低落準備返回分局時，負責開車的李姓志工心想再多繞一段路到富田村看看。

大家抱著孤注一擲的心態沿路張望，李婦這時像宛如發現新大陸一樣指著一間宮廟尖叫，原來是她見到一名男子神似她的表妹夫，上前確認身分果真是10餘年未見的妹夫，在妹夫的引導下，見到她思念的表妹，表妹數年前因車禍半身不遂，雖不勝唏噓，惟姊妹倆訴說著昔日的時光，表示這一切都是最美好的安排。

內埔警分局長蔡耀順表示，民眾的小事就是警察的大事，且不因國籍而有差別待遇，肯定警員李明耀及志工李勝發秉持同理心，協助外籍婦人完成尋親願望，充分發揮為民服務的精神，期望同仁以此為榜樣，讓更多民眾感受到警察為民服務溫馨的一面。

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