消毒劑狂噴「至少3次」！印尼專機撤僑　乘客落地「高規格畫面」曝光





▲印尼從中國撤回公民，乘客下機被消毒劑噴灑。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，印尼1日派出專機前往中國湖北省，要將當地的印尼公民接送回國，此次飛行由巴澤航空（Batik Air）負責，載有238名印尼人的航班於今（2）日上午抵達巴淡（Batam），乘客在下機換乘另一架飛機時，地面上的醫護人員全副武裝，身穿黃色防護衣朝走下來的旅客噴灑消毒液，場面十分壯觀。

綜合外媒報導，由巴澤航空派出一架商用飛機作為接送印尼滯中公民，該航班於2日早上約8點45分抵達巴淡的韓那丁機場（Hang Nadim Airport），乘客由5名外交官員陪同，於機場內轉移到3架空軍飛機上，隨後被送到納土納群島（Natuna Island）進行隔離。

▲工作人員嚴陣以待，不敢輕忽。（圖／路透）

▲工作人員皆穿上防護衣。（圖／路透）

從印尼的新聞畫面可以看到，乘客走下階梯到達停機坪時，一旁已經有好幾名身穿黃色防護衣的醫療人員，手拿綠色噴槍，向每一名乘客身上噴灑消毒劑，以徹底預防病毒的散播，一個人至少得經過3次消毒劑的洗禮。據悉，這項流程是按照世界衛生組織所訂下的標準程序進行。

報導中指出，這些乘客將會降落在納土納群島Raden Sadjad機場，該機場採用嚴格的安全措施，並且已經對大眾完全關閉；印尼政府表示，所有撤離人員將在該島上接受2周的醫療檢查，以確保他們沒有遭受新型冠狀病毒的感染。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。