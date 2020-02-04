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武漢肺炎延後開工　路透：富士康iPhone難如期交貨

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▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒。（圖／新華社）

▲武漢肺炎傳染力強。（圖／新華社）

記者張靖榕／綜合外電報導

武漢肺炎衝擊全球，路透社引述消息人士指出，鴻海集團在中國的旗下公司富士康，因為政府當局的防疫措施，必須延後至10日才能開工，恐怕會因產能受影響，導致包括蘋果iPhone在內，許多產品無法如期交付。

路透社獨家報導，鴻海內部知情人士透露，富士康為因應中國政府延後開工防疫情的決定，必須到本月10日才能恢復生產，可能會連帶延後出貨給蘋果公司的速度。不過知情人士也說目前看來，富士康受到的衝擊並不算大，因為鴻海透過在越南、印度和墨西哥的工廠趕工，正試圖彌補停擺的中國富士康這個洞，因此仍有機會可以趕上出單日期。

在蘇州，所有工廠必須延後至本月8日開工，上海則延後至9日，產品生產運輸集散地東莞所在的廣東省，也要求必須延後至10日才能開工。

▲▼ 鴻海富士康LOGO。（圖／路透）

▲知情人士指出，鴻海富士康產能受影響，正動用全球其他據點工廠彌補。（圖／路透）

知情人士指出，廣東和河南鄭州都有iPhone主要生產工廠，延後一周開工的影響的確很大，「我們擔心的是，可能還會再延後一個禮拜，或甚至延後一個月，影響就會非常大，絕對會影響到iPhone的生產線。」

富士康是否能在10日復工，知情人士認為最棘手的問題並非新型冠狀病毒本身，而是中共中央和省政府的決定。

路透社在一項備忘錄中找到公司應對武漢肺炎的方法，富士康已經要求員工過年期間返鄉湖北的員工，暫時不要回工廠上工，並且必須每日回報身體健康狀況，只要按照公司要求，薪水就會照給。至於未按規定走的員工，將會受到富士康的一些懲罰，但知情人士並未透露懲罰程度輕重和手段。

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