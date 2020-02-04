21歲男爬上區間車觸電　「下半身燒焦」離奇過程曝光

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市21歲伍姓男子3日搭乘台鐵時，行經烏日站，竟突然爬上區間車頂，當場遭電車線2萬5千伏特高壓電擊，導致下半身35%燒燙傷，所幸送醫後意識清楚，目前住院觀察中。至於動機及原因，警方還在進一步釐清。

台中市消防局3日下午1點18分接獲報案，台鐵烏日站有男子遭列車高壓電擊受傷。警消到場後，伍男呆坐在月台邊，意識清楚，但雙手、右大腿、鼠蹊部及生殖器有35%二至三度燒燙傷，經初步包紮，緊急送往中山醫學大學附設醫院大慶院區。

▲伍姓男子遭火車高壓電電擊傷，下半身燒焦。（圖／記者李忠憲翻攝）

PTT有網友爆料，家人稍早搭車時，在大村車站遇到伍男，但對方不僅言語騷擾其他旅客，還搶奪包包，所幸車上眾人阻止才未得逞。《聯合報》報導，當時伍男不斷騷擾乘客，警方曾到場關切，但員警見伍男談吐正常，無傷人或自傷意圖，便讓伍男另搭列車繼續北上，怎料竟發生電擊意外。

警方調閱監視器發現，伍姓男子後來改搭2190車次區間車繼續北上，又出現情緒亢奮、騷擾旅客行徑。列車長獲報到場了解，但列車1點15分停靠烏日站後，伍男突然衝出月台，再爬上後方車頂，結果疑似誤觸電車線，一瞬間火光乍現，伍男遭2.5萬伏特高壓電擊，當場冒出陣陣白煙、掉落月台，讓站務人員嚇得趕緊用滅火器滅火。

警方初步調查，伍男沒有身心障礙手冊，也無身心科就醫紀錄，因此詳細原因得待伍男狀況穩定才能釐清，目前已連繫家屬。事發後，台鐵台中站至烏日站一度單線通車，直到下午快3點才逐步恢復通行。

▲伍男衝出第五車廂，爬上第七車廂頂部。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲伍男全身36%二度、三度燒燙傷。（圖／記者李忠憲翻攝）