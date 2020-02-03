大陸抗SARS英雄鍾南山預估：武漢肺炎疫情「未來10天到兩周」達高峰

▲大陸抗SARS英雄鍾南山表示，未來兩周將是武漢肺炎疫情高峰。（圖／翻攝自央視）

記者林彥臣／綜合報導

大陸抗SARS英雄鍾南山接受大陸官媒《新華社》訪問時指出，目前全國的疫情仍處於上升期，可能在未來10天至兩週左右出現高峰，迄今新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）一些個案報導的治療藥物仍需更多的臨床實踐證明效果；相關疫苗的研發也在進行中，但距離臨床應用尚需時間。

鍾南山稱，目前全國的疫情仍處於上升期，為此政府和相關部門採取了多項全國性的舉措包括，延長假期、交通管制、公共場所體溫檢測排查、積極宣講少聚集、個人防護知識等，而國民公共安全意識的提高也保證了相關舉措的順利實施。這些舉措有效阻斷傳染源，大大減少二代、三代傳染。

鍾南山強調，「我們判斷此次疫情有望在未來10天至兩周左右出現高峰，但我們仍需加強防控，不可放鬆警惕。」

另外根據《央視》報導，《央視》記者對鍾南山提問指出，確診病例的數量近日上升的比較快，這說明了什麼？

鍾南山表示，主要上升的還是武漢地區佔多數，中央的政策對武漢進行所謂的「圍堵」，要是像以前SARS一樣全國很多地方都大爆發，但目前沒看到個現象。

記者進一步追問，所以激增的數量，也不能說明什麼問題。

鍾南山表示，現在的趨勢是升高，但還會持續一段時間，「我相信不會太長」。

▲外界憂心，大陸返工潮是否會再迎來一波疫情擴散。（圖／路透）



記者提問表示，馬上就要迎來返工潮了，在防控方面要注意什麼呢？

鍾南山表示，從外地回到武漢的人，經過一段時間，潛伏期也過了，沒病的就沒病，遭到感染的話可能也在當地治療了，進入武漢的問題應該不大，但是武漢要出去的問題還是很大。

記者再追問，廣東方面當然會注意當地外來工的接觸史，也會在站口、口岸進行必要的管控，很多外來工出去有病也早發病了，所以反工的並不是很顧慮。

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