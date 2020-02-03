口罩限購令「10天連3變」　女議員痛批：安撫買不到的人？你衣服會穿7天？

▲游淑慧痛批，政府推出的口罩限購令10天連3變，是在「安撫買不到的人」。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者柯振中／綜合報導

武漢肺炎引起台灣社會恐慌，許多民眾紛紛搶買口罩，讓中央疫情指揮中心3日緊急宣布，2月6日起，民眾能夠持健保卡前往藥局買口罩，但7天限買2片。對此，台北市議員游淑慧痛批，10天內口罩政策連3變，政府最新推出的政策也只是在「安撫買不到的人」，「妳衣服都不會穿7天了！」

游淑慧在中天節目《新聞龍捲風》提到，有名家長向她訴苦，家中有身患白血病的孩童，抵抗力相當虛弱，但四處都買不到兒童口罩，好不容易買了一盒，最多也只能用到15日，接下來的日子不曉得怎麼過。

游淑慧痛批，中央推出了口罩購買政策，10天內卻更改了3次，只是安撫買不到的人，真正有需求的人卻依然不夠用，讓人民無所適從，且一開始徵調了口罩，相當於把口罩當成戰略物資，才會引起人民的恐慌，7天只能用2片相當不合理，「你衣服都不會穿7天了！」

▼游淑慧痛批，就算改成每個人都可以持健保卡購買，有需要的人仍然不夠用。（示意圖／記者林敬旻攝）



對於這些政策，國民黨台南市黨部主委謝龍介也說，這次提出的政策中，將民眾分為2種，以身分證尾數的奇偶做區分，但若有人身分證尾數是奇數，家中的孩童、行動不便者需要代買，身分證尾數卻是偶數，「那該怎麼辦？」他提到，一片口罩只能用6個小時，7天2片實在不夠。

謝龍介指出，政府從最初的「8元政策」不斷改變，到現在的7天限購2片，主要是想告知民眾，不要出現恐慌情緒，家中夠用就好，不必跟著排隊搶口罩，主要必須克服的，是產能的問題。此外，他也說，從一開始的8元，賣到現在的5元，中間不斷在改變，最重要的應該是貫徹政策，而非這樣改來改去。

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