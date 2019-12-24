年末大掃除順手做愛心　捐出二手書送你電子書

▲對於已經不再看的舊書，不妨捐出來響應二手書募集活動，讓書本在別人手裡重生，同時，二手書販售所得將能幫助陽光基金會孩子展開新生活。（圖／樂天kobo提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

年末大掃除，家中清出不再閱讀的舊書，不妨捐贈出去，讓它成為另一個人的新知識。迷你倉Boxful任意存和樂天Kobo電子書，共同響應陽光基金會的愛心募書活動，將大安、信義區新開設的實體門市「Boxful任意倉」轉變為募書據點，鼓勵民眾捐出不看的書，募得的二手書販售所得將全數幫助陽光孩子展開新生活。

根據Boxful任意存每年發布的「倉鼠族」儲物習慣調查，迷你倉使用者存放最多的物品分別是「換季衣物」和「書籍」，其中存放書籍的比例多達54%，不過Boxful任意存台灣區總經理許仄偉也發現，部分使用者可能有「不知怎麼對書斷捨離」的困擾，因此決定聯合陽光基金會的愛心募書活動，將大安區及信義區的實體門市「Boxful任意倉」做為合作的募書據點，提供管道讓民眾捐二手書，希望能讓這些不看的知識有更好的用途。

▲陽光基金會、Boxful任意存、樂天Kobo電子書合辦「除舊佈新閱讀季」系列活動。

陽光基金會台北重建中心副主任宋有礪分享，燒傷者、因不同因素導致的顏面損傷者都是陽光基金會服務的對象，由於康復是條漫漫長路，需要外界長期的協助關懷才有可能完成，陽光基金會自2005年舉辦愛心募書活動開始，每年募集7,000～8,000本書，秉持著「知識環保」的理念，不僅透過二手書店幫助舊書找到新主人，也將募書所得用於陽光孩子的生心理重建，至今已進行14年，每年服務超過550個燒傷及顏損兒家庭。

不過需注意的是，有8大類別書籍不接受捐贈，包括：陳舊/泛黃/書況過差之書籍、百科全書與高中（含）以下參考書或課本、限制級/影印/盜版之書籍、各類漫畫、具時效性的雜誌（如時尚雜誌/天下/商周/財經雜誌等）、法律/電腦/考試用書/大專用書/語言學習等以上類型出版年份超過3年者、旅遊類出版年份超過3年者、佛經/宗教類書籍。

「舊知識新生活」募書活動期間為即日起至2020年1月17日，Boxful任意倉四維店和光復南店皆有代為募書活動，此外，門市現場亦提供Kobo電子書閱讀器試用，且樂天Kobo特別提供上百組電子書優惠碼給參與募書民眾，同時還能獲得電子書閱讀器抽獎資格。而針對閱讀習慣的轉變，樂天Kobo電子書營運部長周立涵分享，根據統計，使用電子書閱讀器作為載具約占整體閱讀時間的6成，已正式超過手機載具，也較去年成長2.4倍，顯示出電子書所帶動的閱讀量成長。