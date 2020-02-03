微軟下一代筆電Surface Book 3規格曝光！　全新內控散熱系統、搭載第十代i7處理器

▲微軟新一代的Surface Book傳出全面升級。（圖／取自alphr.com）

記者謝仁傑／綜合報導

外界期待已久的微軟Surface Book 3終於有了新的消息，據外媒Windows Latest報導，Surface Book 3將配備全新的內控散熱系統，可以在高負荷的使用條件下依然保持良好的散熱。

根據一份專利檔案顯示，Surface Book 3採用的散熱系統為「自動調整氣流系統」，這套系統適用於Surface系列產品以及Xbox遊戲主機。

▲Surface Book 3散熱系統專利圖。（圖／取自FPO）

檔案中顯示，氣流導板可以為筆電提供最佳的散熱效果，且在多個散熱風扇下將設備噪音降到最低，有助於提高設備性能並提升Surface Book的使用壽命。散熱系統的風扇設計是透過風扇出口將空氣排至筆電外部。

內控氣流導向器的功能是基於熱感應器檢測到的溫度，自動設置風扇轉速並調整一個或多個氣流導向來適應特定風扇速度，以滿足不同條件下的散熱需求。微軟表示，新一代散熱系統的功能可以在筆電和二合一筆電中提供更佳的散熱管理。

除了全新的內控散熱系統，還有消息指出Surface Book 3的硬體設定也將全面革新，預計將搭載第十代Intel® Core™ i7-1065G7處理器和Geforce GTX 1660 Ti Max-Q獨立顯卡。

目前尚沒有傳出關於Surface Book 3具體的發售時間和價格，不過按照以往慣例，微軟將可能會在10月發佈新產品，價格方面也預估至少會在2000美元（約新台幣60,670元）。



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