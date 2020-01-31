微軟確定參加MWC 2020　雙螢幕手機Surface Duo可望現身

▲微軟確定參加MWC 2020。（圖／翻攝自推特）

記者邱倢芯／綜合報導

微軟（Microsoft）稍早確認將參加2020年的世界通訊大會（MWC），外界預期，微軟除了會再度展示最新混合實境（MR）裝置HoloLens 2外，2019年10月所發表的雙螢幕手機Surface Duo也可望在這次的展會中現身。

事實上，MWC的主要目的，就是要讓更多的行動裝置亮相，由此可推測，微軟這次參加MWC大會，將可望帶來Surface Duo與雙螢幕筆電Surface Neo的更多資訊，以利今年晚些時候的發售活動。

另一方面，除了Surface Duo、Surface Neo，以及HoloLens 2外，微軟也將在這次的展會中展示更多以Azure雲端平台為基礎的服務，並將針對5G網路推展出更多應用情境。