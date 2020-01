微軟確定參加MWC 2020　雙螢幕手機Surface Duo可望現身

▲微軟確定參加MWC 2020。(圖/翻攝自推特)

記者邱倢芯/綜合報導

微軟(Microsoft)稍早確認將參加2020年的世界通訊大會(MWC),外界預期,微軟除了會再度展示最新混合實境(MR)裝置HoloLens 2外,2019年10月所發表的雙螢幕手機Surface Duo也可望在這次的展會中現身。

事實上,MWC的主要目的,就是要讓更多的行動裝置亮相,由此可推測,微軟這次參加MWC大會,將可望帶來Surface Duo與雙螢幕筆電Surface Neo的更多資訊,以利今年晚些時候的發售活動。

另一方面,除了Surface Duo、Surface Neo,以及HoloLens 2外,微軟也將在這次的展會中展示更多以Azure雲端平台為基礎的服務,並將針對5G網路推展出更多應用情境。

Microsoft is holding a press event at Mobile World Congress next month. Looks like it's going to be about HoloLens pic.twitter.com/nyJ7STvrvh