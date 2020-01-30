Office及雲端業務帶動第二季業績年增逾45％　微軟多角化策略成熟

▲傳微軟將推出新的Surface Pro X。（圖／Vjeran Pavic攝／取自THE VERGE）

記者謝仁傑／綜合報導

外媒THE VERGE報導，微軟今（30）日公佈了2020年第二季的財務業績，營業收入369億美元（約新台幣1.12兆元），獲利116億美元（約新台幣3511億元）。隨著結束Windows 7的支援服務，Surface和Office營收同步增長，Windows作業系統授權收入也增加。值得注意的是，微軟的營收占比分散在各大領域中，且並未完全依賴任何一個領域，多角化策略逐步成熟。

在Surface Pro 6、Surface Laptop 2、Surface Studio 2和Surface Headphones陸續推出後，微軟的Surface單季營收相較去年同期增長6％，達到19億美元（約新台幣575億元）、逼近20億美元。

從產品線看來，微軟推出新的Surface Pro X，其內部基於ARM架構的Qualcomm SQ1處理器，並更新了其經典的Surface系列。Surface Pro 7則是配備最新的Intel處理器和USB-C插孔；而Surface Laptop 3則特別開出15吋機型，搭載AMD處理器、USB-C，並且以金屬及Alcantara織面包覆的鍵盤外觀。

另外，微軟計劃在春季推出新的Surface Earbuds，據傳還可能會推出新的Surface Book和Surface Go機型，以及雙螢幕的新手機Surface Neo和Surface Duo。

▲微軟（Microsoft）的收入分散在旗下的各大領域中。（圖／路透社）

在遊戲方面，Xbox也將扮演微軟今年的關鍵，「Xbox Series X」將於今年年底推出。在新款遊戲機推出前，遊戲業務的營收會持續下降，最新季度遊戲收入就季減21％，其中，Xbox和服務季減11%。微軟指出，這是由於合作的第三方遊戲（包括Fortnite或Red Dead Redemption 2等）去年表現過於強勁，基期較高所致。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）透露：「Xbox Game Pass訂戶本季增加了一倍以上，由於遊戲機的強勢，我們在本季再次為Xbox Live每月活躍用戶創造了新記錄。」。他並沒有透露確切增長的用戶數，而去年同期的活躍用戶則為每月6400萬戶。

▲即將於2020年底正式推出的Xbox Series X。（圖／取自Twiiter／Xbox）

微軟真正的金雞母，是Office作業系統和企業雲服務，Office、Azure、Windows三大業務營收年增45%。

微軟作業系統與雲端服務主要三大業務領域如下：

Office：LinkedIn、Dynamics（生產力和業務流程） － 118億美元，增長17％

Azure：服務器、企業服務（商用雲端運算平台） － 119億美元，增長27％

Windows：Surface、Xbox和遊戲、Bing廣告（更多個人運算設備） － 132億美元，增長2％

顯然，微軟的大部分增長來自Office、Azure和商業雲端服務。儘管「個人運算設備」的總收入額最高，但其中成熟的業務諸如Windows和Xbox，其增速相對較緩。

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