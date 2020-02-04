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尷尬！微軟協作工具Microsoft Teams當機3小時　竟因忘記更新憑證

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▲微軟Microsoft Teams。（圖／翻攝自微軟）

▲微軟團隊協作工具Microsoft Teams昨晚當機。（圖／翻攝自微軟）

記者王曉敏／綜合報導

微軟旗下團隊協作工具Microsoft Teams昨晚突發當機事件，據外電報導，這起事件是由於團隊忘記更新憑證所引起。

據科技網站《TechCrunch》報導，微軟於昨（3）日晚間於推特發文證實Microsoft Teams無法使用的狀況，並稱該公司正在檢查系統數據以確定問題的原因。經過約一小時，微軟確定問題原因在於憑證過期，並緊急部署新憑證，隨後於台灣時間今（3）日凌晨5點左右完全恢復正常。

Microsoft Teams的當機問題持續長達3個小時，微軟皆持續在官方推特上即時更新，科技網站《The Verge》認為，Microsoft Teams因憑證過期導致服務中斷是個「令人尷尬的錯誤」，微軟本身也開發了Operations Manager等負責監督憑證過期等問題的軟體工具，它不應該使微軟的Microsoft Teams等關鍵程式出現這樣的狀況。

目前Microsoft Teams每日約有2000萬用戶，提供聊天、視訊會議、文件儲存等服務，該服務正與同為協作工具的Slack陷入緊張的競爭中。

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