尷尬！微軟協作工具Microsoft Teams當機3小時　竟因忘記更新憑證

▲微軟團隊協作工具Microsoft Teams昨晚當機。(圖/翻攝自微軟)

記者王曉敏/綜合報導

微軟旗下團隊協作工具Microsoft Teams昨晚突發當機事件,據外電報導,這起事件是由於團隊忘記更新憑證所引起。

據科技網站《TechCrunch》報導,微軟於昨(3)日晚間於推特發文證實Microsoft Teams無法使用的狀況,並稱該公司正在檢查系統數據以確定問題的原因。經過約一小時,微軟確定問題原因在於憑證過期,並緊急部署新憑證,隨後於台灣時間今(3)日凌晨5點左右完全恢復正常。

We've determined that an authentication certificate has expired causing, users to have issues using the service. We're developing a fix to apply a new certificate to the service which will remediate impact. Further updates can be found under TM202916 in the admin center.