擔心各國撤僑「掃顏面」　韓媒：大陸要求半夜才能撤

▲ 南韓首架撤僑包機抵達金浦機場。（圖／達志影像／美聯社）

范姜士航／綜合報導

大陸武漢肺炎疫情擴大，各國皆已開始進行撤僑的行動，美、日、韓已派專機將僑民載回國內接受隔離治療，台灣預計今天（3日）晚間進行第一批的撤僑行動，近日有韓國媒體收到爆料指出中國官員要求撤僑專機「必須晚上抵達，凌晨離開」，原因是怕大量撤僑的畫面曝光，將讓政府的顏面掃地。

韓國原本對外表示將派出4個架次的包機撤離700位武漢的僑民，但與中國政府協商之後改變原本規劃，改由兩梯次同一架班機執行撤僑任務，首架撤僑包機在1月30日晚上8點從仁川起飛，並在隔日清晨離開回國；而第2架次的班機也是深夜抵達武漢，次日清晨離開。不僅是韓國，日本預計派出4架撤僑專機，前3架次皆是深夜抵達，並在隔天清晨就起飛回國。

▲日本總計將派出4個架次的專機接回武漢僑民（圖／達志影像／美聯社）

根據韓國媒體「channel A」報導，中國政府要求韓國撤僑專機必須在「晚上抵達武漢，在隔天凌晨離開」，中國官員說明是擔心有損國家的威望，政府不希望各國在白天撤僑被大家看到，他們也同樣要求美國與日本在晚上抵達，清晨離開，這也是韓國撤僑專機由4架減為2架的原因。