偷看成人頻道起色心！高階警女兒成裸屍　凶手竟是2個小屁孩

圖文／鏡週刊



26年前，台北市內湖一所國小的地下停車場，驚傳女老師吳曉蕙遭猥褻、殺害案，死者的父親吳振吉當時是高階警官，全案震驚社會，警方全力偵辦，案情卻陷入膠著，連吳擔任內湖分局長期間也未能突破。命案沉寂8年，最後因刑事警察局針對「冷案」比對新案指紋，才在父親節前夕破案，讓吳振吉了了一樁心願。讓人訝異的是，犯案的2名凶手當年分別只有16、11歲，因為偷看成人頻道，對性產生好奇，2人閒晃到停車場想性侵吳，卻失手將她悶死，釀成悲劇。

1994年10月15日上午，內湖一所國小舉辦完校慶園遊會，女老師吳曉蕙向同事說要下樓洗車後，就再也沒人見到她的身影。下午一名男老師騎機車到停車場，見鐵捲門前停著一部車，車輛發動著，車門打開卻不見人影，男老師繼續往裡面騎，結果驚見一具女屍，嚇得他趕緊通報校方並報警。



內湖分局員警獲報趕到現場，經校方指認，確定被害人就是到停車場洗車的吳曉蕙，當時吳幾近全裸，校方找來被單幫她蓋上，老師們聞訊也紛紛趕來祭拜。

時任台北市刑警大隊鑑識組組長的謝松善回憶，由於當年員警保全現場的觀念較為薄弱，上述看似合乎人情的舉動，卻造成現場跡證被破壞，許多證據因此消失。

謝松善告訴本刊，當年他帶領鑑識人員到達現場，看到吳曉蕙的停車格旁，放著洗車用的水桶和一些器具，地上有一道約十公尺的拖行痕跡，吳的衣服和裙子則被脫下、丟在附近，雙腳張開，內衣被拉起至頸部。

警方在採得現場諸多跡證一一比對後，都沒有結果，警方於是將全案指向變態、外勞或精神病患犯案的方向偵辦，甚至一度懷疑可能有學校男老師因暗戀或追求不成，才痛下殺手，但經全面清查，卻一無所獲，全案也漸漸沈寂下來。

當年全案偵辦會陷入膠著，主要是因為沒人想到這起震驚社會的大案，竟然會是2個小孩子所犯下。



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