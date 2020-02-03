工人小年夜墜樓喪命！雇主急撇：我沒雇用他　女兒PO文淚求真相

▲工人爸爸墜樓亡，雇主卻急撇責任，女兒淚求真相。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛、陳韻如／桃園報導

桃園楊梅一名李姓工人小年夜下午不慎從工廠頂樓墜落，送醫不治。然而，事發後，現場唯一目擊證人，也就是李男雇主卻說沒有雇用這名員工，急著撇清責任，讓李男女兒難以接受，並將訊息PO上網，希望有能提供當天經過事發地點的行車紀錄器畫面，以還原案發經過。

回顧案情，58歲的李男在小年夜當天下午3點多不慎從屋頂墜落，造成他全身擦挫傷，當場失去意識。警消人員獲報後趕抵現場，緊急將人送醫搶救，但最後仍宣告不治。

不過，令人氣憤的是，當時唯一在現場的雇主事後卻告訴警方，沒有雇用這名員工，把責任撇得乾乾淨淨，讓李男女兒事後只好PO網求助。

▲工人爸爸墜樓亡，雇主卻急撇責任，女兒淚求真相。（圖／記者楊淑媛翻攝）

李男女兒表示，由於附近沒有可用監視器，也沒有第三目擊者，但希望任何知道有關該工廠平常出入、當天工作狀況，願意抽空提供資訊，或是有目擊事發當天工廠工作狀況，下午3點左右救護車前往救援狀況者，能提供所見所聞，「希望能找到線索，得知事件真相。」

對此，楊梅派出所表示，當天下午接獲報案，稱楊梅區中山南路某工廠有民眾意外墜樓，警方到場後民眾已送往醫院急救，急救後宣告不治，目前現場排除外力他殺狀況，全案已報請檢察官偵辦中。

另外，因為現場找不到任何外力介入的痕跡，加上沒有監視器畫面，因此李男的詳細墜樓原因，也有待警方進一步調查釐清。

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