裝潢工欠債拋家3年被離婚　兩兒秒選「跟媽媽比較不擔心生活」

記者黃翊婷／綜合報導

顏姓女子不滿從事裝潢工作的林姓丈夫欠債落跑，害她和兩個兒子屢次受到債主威脅恐嚇，3年多來的生活苦不堪言，因此決定提告訴請離婚。由於他們的兒子和男方父親皆出庭幫忙作證，嘉義地院法官最後裁准兩人離婚，並將孩子的監護權判給女方，全案仍可上訴。

▲顏女無奈表示，婚後常和丈夫為了大小事情爭吵。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

顏女在判決書中提到，雙方是在2002年2月間結婚，婚後雖然育有兩名兒子，但兩人因為家務分擔意見不一、生活理念不合、溝通不良、相處不睦等因素，時常發生爭吵，沒想到2016年間丈夫在外積欠龐大債務，一度波及家人安危，結果竟然選擇拋棄家庭不顧，自己跑去躲避債主，一走就是3年多，讓她和兒子們屢次受到債主恐嚇威脅，生活苦不堪言，考量到夫妻倆的感情早已不存在，這才決定提告訴情離婚。

林男的父親出庭證稱，媳婦和孫子目前和他住在一起，兒子2015年間還在家，「他在做裝潢，但頭腦不好，包的工程沒辦法賺錢，硬要做結果就是虧錢，有欠建材行材料費，建材行的人會找到我們家來，因為這樣他才沒有回來，也沒有跟我聯絡」、「他有去銀行借錢，拿土地抵押，還了一半就沒辦法了，土地也被拍賣」、「這3、4年來他都沒有回來，也沒有跟媳婦聯絡或照顧小孩，他也不承認這些妻小」。

▲兒子們都選擇和母親負擔監護權。

兩人的兒子也表示，比起和父親一起生活，他們比較想和母親在一起，「監護權由媽媽擔任，我比較不會擔心生活，日常生活都是媽媽在照顧，爸爸沒有住在家裡很久了，也都沒有跟我聯絡，生活費都是媽媽在支應」。

由於林男經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明，嘉義地院法官認為，考量到顏女有意願行使負擔親權，也有一定的經濟能力，加上孩子們都表態想和母親一起生活，最後裁准夫妻倆離婚，並將孩子的監護權判給她，全案仍可上訴。