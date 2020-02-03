申報「口紅」變1.8 kg雞爪！他託友從大陸寄辯「老婆愛吃」遭判刑





▲男子託大陸友人寄「泡鳳爪」遭海關抓包法辦。（圖／翻攝淘寶網）

記者陳羿妏／新北報導

陳姓男子託大陸友人以「口紅」名義申報入關，寄送1.8 公斤泡鳳爪回台，經檢驗開箱後，被機場海關抓包，違反擅自從大陸地區輸入家禽類產品，遭移送法辦。新北地院審理，一審依非法輸入應施檢疫物罪，判陳男有期徒刑6個月，案經上訴二審，則改判有期徒刑4個月。全案確定。

據判決，2018年10月13日陳男曾因為違反攜帶4.8公斤的烤鴨，被新竹防疫檢疫局裁罰3000元，才事隔1個月他再度犯案，拜託大陸友人寄送1.8 公斤泡鳳爪，並且向海關以「香港來的口紅」申報入關，在機場被海關開箱當場抓到，直接遭移送法辦。

陳男辯稱，強調事先不知情，是大陸友人自行決定要寄送來台，還說友人因為知道妻子愛吃泡鳳爪，才會寄來，開庭時則改口說，入關前1、2天已經知道大陸友人要寄泡鳳爪給他。法官審理認為，陳男前後說詞反覆，並且明知大陸友人會寄的品項為家禽類，卻沒有阻止，反而同意對方做法，若海關未抓包，陳男便能以僥倖心態，收到泡鳳爪。

新北地院一審依非法輸入應施檢疫物罪，判陳男有期徒刑6個月，全案上訴二審後，法官認為1.8公斤不算大量，衡量陳男並沒有要另外兜售，純粹自己食用，因此改判有期徒刑4個月。全案定讞。

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