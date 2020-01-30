員工價1折！愛馬仕女經理購入後「原價退貨」被炒　法院：非法解僱

▲愛馬仕業務行政經理以1折員工價購買公司商品後，又全額退款而被炒魷魚，法院認為愛馬仕解僱不合法，應讓經理復職。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者孫于珊／台北報導

國際精品愛馬仕（法國高級品牌）台灣分公司業務行政經理張姓女子，因以1折員工價購買愛馬仕商品後，申請退稅不合規定，又保留超額退款未依約使用，遭公司認為違反誠信原則等工作規章而開除，讓月薪逾16萬元的經理對此不滿提告。台北地院審酌，退貨、退款屬買賣關係，非勞雇關係，因此判愛馬仕敗訴，解僱不合法，可上訴。

愛馬仕辯稱，公司重視員工的誠信及道德，張經理也接受過職業操守規章及道德規章的培訓，了解違反規定將受解僱處分，但經理明知故犯，於2013年12月10日以1折員工價1萬3570元購買了原價13萬5700元的愛馬仕商品後，因瑕疵無法維修而按原價辦理退貨，將超額退款部分據為己有，並擅自將其中3萬6800元變更為可轉讓且無使用期限的禮券，轉讓他人購買愛馬仕商品；又在其進銷存系統內建立多個帳戶，以經理職權購買應優先提供顧客的限量商品。

愛馬仕繼續控張經理於2017年12月16日持多張他人購買商品的發票、前員工韓女製作的不實營業單據及外籍人士護照，在專賣店辦理退稅，涉不正當方法逃漏稅捐。因此認為張經理違反勞動契約或工作規則情節重大情形，決定與其終止僱傭契約。

然而張經理否認犯行，認為愛馬仕終止契約不合法！她主張，辦理退稅非她的職務。法官審酌公司手冊規定，退稅屬銷售人員的業務，「業務行政經理」是負責商品教育訓練、商品陳列、店舖裝修及設備總務、商品分析管理、物流倉儲存貨管理、售後服務，確實不負責銷售服務。

至於愛馬仕指控張經理指使前員工韓女辦理退稅、以經理職權優先購買限量商品等部分，法官指出，愛馬仕並未充分舉證證明，職業操守規章暨道德規章確認書中，也未無具體內容規定「不當利益輸送」（包括員工索賄或接受他人不當利益等），又怎能說張經理違反其規定且情節重大？加上退貨、退款是買賣關係，非勞雇關係，因此，縱然張經理有申請退稅不合規定情形，及保留超額退款且未依約使用，也不能認定違反勞動契約或工作規則而終止契約。

另愛馬仕提到，張經理於2015年間違規退換皮包及發票，藉以詐取百貨公司週年慶禮券1萬1200元一事，縱然屬實，但此事非愛馬仕於2018年2月8日向經理表示終止契約的事由，因此法官審酌後，判經理勝訴，僱傭關係繼續存在。

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