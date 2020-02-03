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今晨8.8度「12縣市低溫特報」　午後轉雨！兩波鋒面接力濕冷變天時間曝

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▲▼下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,溼冷,過馬路,寒流。（圖／記者李毓康攝）

▲張承傳說，東半部、北部山區、大台北東側靠山區平地今下半天起轉為局部短暫雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

12縣市低溫特報！根據中央氣象局觀測，今天（3日）清晨全台最低溫出現在高雄縣內門的8.8度。氣象局預報員張承傳表示，今起3天水氣逐漸增多。氣象專家吳德榮提醒，本周有兩波鋒面略過，北台灣轉為濕冷天氣。

氣象局今晨對12縣市發布低溫特報：

請繼續往下閱讀...

【黃色燈號（寒冷）】
新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣今晨至上午有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼氣象局對12縣市發布「低溫特報」。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今晨西半部和宜蘭、花蓮低溫約13到15度，局部有出現10度；北部、東半部白天高溫約22、23度，中南部約24到27度。

張承傳提醒，今起3天水氣逐漸增多，東半部、北部山區、大台北東側靠山區平地下半天起轉為局部短暫雨；周二、周三水氣更多，東半部有局部短暫雨，北部雨區從山區擴展到平地，中南部山區也有雨，東北部雨勢會稍微較大，尤其是周三這天。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳說，周二、周三東北季風增強，北東高溫下降，北部周三約16到19度，低溫則沒太大變化，約14、15度；周四、周五東北季風減弱，水氣較少，北部降雨縮小到山區，東半部仍有局部雨，北部高溫約22、23度。

張承傳表示，周六、周日另一波東北季風增強，冷空氣強度比第一波稍微強，目前估低溫約14、15度，但可能會再稍強一點，北部高溫約17、18度；降雨稍微再增多，但沒有第一波來得多。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周二、周三鋒面掠過，北部、東半部雲量增多有局部短暫雨，鋒後的冷空氣雖不強，但北台灣高溫下降轉濕冷；中南部影響輕微，雲量略增，低溫因輻射冷卻減弱而略升。

吳德榮說，周四天氣好轉，氣溫回升，北部山區及東半部仍有局部短暫雨；周五另有一波鋒面從北部海面掠過，水氣較前波略少，鋒後冷空氣較前波略多，迎風面有局部短暫雨，北台灣轉濕冷；周六、周日天氣逐漸轉乾，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨的機率。

▼未來一周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

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今晨8.8度「12縣市低溫特報」　午後轉雨！兩波鋒面接力濕冷
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