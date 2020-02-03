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口罩產量少「原因曝光」！　經濟部深夜FB：將動員後備軍人幫忙

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▲台南市衛生局指出，武漢肺炎防疫基本防疫措施：勤洗手、戴口罩、愛消毒、生病在家休息，降低社區傳染病風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲武漢肺炎防疫基本防疫措施：勤洗手、戴口罩、愛消毒、生病在家休息。（圖／記者林悅翻攝）

記者董美琪／綜合報導

口罩缺貨引恐慌，雖然政府強調不用每個人都戴，但到一些場所必須有口罩才能進入，仍難免民眾搶購。首批徵購口罩釋出到各通路後，大家還是買不到，引起民眾憂心。經濟部2日晚間也緊急在臉書發文，公開透明向民眾報告。

經濟部表示，「關於口罩分配，公開透明向大家報告：週末兩天（2/1-2/2）口罩的生產量真的比較少，主要的原因是因為很多口罩製造商年假時就開工，一直工作到現在，勞工朋友週末兩天實在需要陸續休假，因此，今天跟明天晚上之後（2/2-2/3），抵達超商、藥局通路的口罩數量，確實會比較少。」

請繼續往下閱讀...

▲員林市藥妝店民眾排隊買口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲藥妝店民眾買口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經濟部這2天徵購到的口罩，是用以下方式分配：
2/1：物流到工廠收到 267 萬片口罩，其中 72 萬片供指揮中心防疫使用，195 萬片提供超商與藥局等通路販售。

2/2：物流到工廠收到 156 萬片口罩，加上日前到貨晚而來不及出貨的 33 萬片，共有 189 萬片口罩。其中 58 萬片供指揮中心防疫使用，131 萬片提供超商與藥局等通路販售。

最後經濟部表示，目前已經有不少製造商，採取「全天候輪班生產」口罩，但還有一些廠商需要協助。後續人力上的缺口，以及全天候生產口罩所需要的新增人力，「經濟部非常感謝國防部，接下來會協助動員後備軍人來幫忙。」

▲▼經濟部：口罩生產人力缺口靠國防部幫忙。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

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▲▼台北民眾搶買口罩，超商外大排長龍。（圖／記者陳俊宏攝）

▲台北民眾搶買口罩，超商外大排長龍。（圖／記者陳俊宏攝）

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