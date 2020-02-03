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白髮翁買口罩…排到櫃台被告知「全賣完了！」　隔壁短髮妹一聽「掏包暖哭他」

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▲▼儘管政府保證口罩供貨無虞，但各地口罩缺貨情況依舊沒有改善，藥局內還是有不少買不到的口罩的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲一名爺爺到藥妝店買口罩，沒想到被店員告知「口罩售完」。（示意圖，與本文無關／記者湯興漢攝）

記者柯振中／綜合報導

「看到這幕心裡覺得，就像今天露臉基隆的太陽，好暖啊！」基隆一名行動不便的爺爺2日前往藥妝店排隊，想要購買口罩，沒想到排到他時，口罩已經售完。隔壁的女子一看這名爺爺沒買到口罩，下秒開始翻包包，接下來的暖舉讓目睹的民眾全都感到相當感動。

一名基隆網友在臉書上分享，基隆某間藥妝店2日排滿人潮，想要購買口罩，其中有一名年約80歲、白髮蒼蒼的老人，不過等到這名老人排到，櫃檯的小姐卻大聲告知「口罩都賣完了」，讓老人有點錯愕。

▼近期發生口罩之亂，許多民眾想買買不到。

▲▼超商6元口罩「根本沒進貨」　網連跑6家氣炸：還是買不到啊！店員無奈：沒配送

她提到，一名短髮女子目睹情況，在老人還沒反應過來時，從包包掏出醫療口罩，分給這名老人，向對方說「您比較需要，這些給您」，場面相當暖心。

這名網友說，老人發現女子遞口罩，當場愣了一下，隨後說了謝謝，接過口罩後，拄著拐杖緩慢離開，這樣暖心的場景讓她不禁感嘆，「看到這幕心裡覺得，就像今天露臉基隆的太陽，好暖啊！」

眾人看完後紛紛回應，「真的很暖心～ 感恩這份很美的善良」、「給這位善良的美女，無限個讚」、「希望保有台灣最美的是人情」、「老人家真的比較需要，感謝」、「好暖心，留給更需要的人、真的不要囤口罩夠用就好。」

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