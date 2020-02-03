「70萬片口罩」送達大陸武漢肺炎一線疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

▲星基會義工及口罩受贈醫院的員工，在長沙機場共同為武漢加油。（圖／《環球網》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸武漢肺炎疫情延燒，大陸官媒《環球網》報導，星雲文化教育公益基金會聯合國際佛光會在海外募集訂購的120多萬片口罩，已有70萬片送達疫區一線。星雲文化教育公益基金會秘書長張靜之表示，全球佛光人秉持星雲大師「救人是正道」的信念，克服難關，終於將口罩送達。

報導說，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情嚴峻，儘管台灣當局此前禁止口罩出口，但台灣同胞的愛心沒有缺席。據了解，此次口罩募集活動在海外為捐贈口罩奔波的人士多是台灣同胞。

張靜之接受《環球網》訪問表示，自武漢市因新型冠狀病毒感染的肺炎疫情面臨「口罩脫銷」後，星雲文化教育公益基金會與國際佛光會在第一時間開始聯合進行「口罩救援行動」，全球各地佛光人分頭協助籌募口罩。

▲▼國際佛光會會員及義工挑燈夜戰，為捐贈口罩貼標籤。（圖／《環球網》）

據報導，星基會負責對接受贈單位、航空公司、海關、運輸公司，確保口罩通過綠色通道，及時送達一線疫區；從1月25日開始，馬來西亞、美國、巴西、日本、南非等全球各地的國際佛光會人士群策群力募集口罩，與時間賽跑。

《環球網》記者了解，1日第一批40萬片口罩已送交湖北省慈善總會；第二批的30萬片口罩2日已分發至鄂州市中心醫院、鄂鋼醫院、鄂州市婦幼保健院、襄陽市中心醫院、中南大學湘雅醫院、長沙市第一醫院等疫區醫院；準備於3日第三批運送的約50萬片口罩，已在巴西、日本、馬來西亞、美國等各國機場等待啟航。

張靜之說，「口罩救援行動」一波數折，面對重重困難，全球佛光人秉持星雲大師「救人是正道」的信念，克服難關，終於將口罩送達疫區一線。截至2日止，國際佛光會已經在全球各地募集120多萬片口罩。

▼運載捐贈口罩的吉隆坡南方航空正在裝機。（圖／《環球網》）