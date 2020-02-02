像極動畫電影般場景　桃園中庄景觀平台　續開放三個月

▲桃園中庄景觀平台繼續開放三個月。（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪、八德交界的中庄調整池，新建的景觀平台採透明橋面設計，入內可拍出寬廣連天水域景象，像極動畫電影般的場景，意外成為大家打卡的熱點。北水局順應民意2日表示，在檢查及維護後，自2月16日起將繼續於例假日開放讓遊客進入參觀（非假日不開放），原則至4月底結束，請民眾把握最後機會。

▲桃園中庄景觀平台繼續開放三個月。（圖／北水局提供）

北水局指出，中庄調整池景觀平台因採透明橋面設計，於2020年1月開放，單月累計約有7500名遊客入內參觀，許多民眾結伴在新年期間前往拍攝，留下美好回憶。

依據北水局統計分析，2020年1月例假日參觀總人數約6400人，平均每日約500人參觀。非假日參觀總人數約1100人，平均每日僅65人參觀，且多數是平時在調整池運動之民眾。

北水局表示，在檢查及維護後，預訂自2月16日起將繼續於例假日開放讓遊客進入參觀（非假日不開放），原則至4月底結束，請有興趣民眾把握最後機會。北水局補充說明，例假日開放時段為上午9:30～11:30分、下午2:00～4:30分，並請民眾遵從現場指揮人員進入景觀平台參觀，且不要有跑跳或其他危險動作，以確保安全。

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