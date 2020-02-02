來桃園找茶尋花　龍潭魯冰花季即將登場　三水茗園搶先綻放

▲桃園「戀戀魯冰花」活動，三水茗園搶先綻放。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府辦理「戀戀魯冰花」活動，今年邁入第三屆，將自2月15日至3月8日展開，目前展區花況除三水茗園搶先綻放外，其他區域將陸續綻放，預計2月中下旬最美。想要搶先欣賞魯冰花的民眾，可以藉由園區內步行指標，將魯冰花、茶園、老屋及古道結合，一起來找茶尋花，進行豐富的生態、文化、美食輕旅行。

▲民眾搶先至三水茗園欣賞魯冰花綻放。（圖／市府提供）

市府指出，桃園龍潭區是重要的產茶區域，也是全台最早種植魯冰花的地區，又稱為魯冰花的故鄉。每年年底茶農會在茶園間灑種，隔年2月至3月期間可以看到盛開滿園的金黃花朵，猶如蝴蝶般點綴在茶園間，在光線的照映下斑斕奪目、美不勝收。

▲桃園龍潭區魯冰花預計將在2月中盛開。（圖／市府提供）

桃園市政府辦理「戀戀魯冰花」活動已邁入第三屆，種植近15公頃的金黃魯冰花，分佈於龍潭區大北坑休閒農業區以及三和展區和窯文創園區，而今年度魯冰花季活動期間為2月15日至3月8日，目前展區花況除三水茗園搶先綻放外，其他區域將陸續綻放，預計2月中下旬最美，歡迎大家來龍潭欣賞「魯冰花」之美。

除了賞花，從活動開始每個週末皆安排系列活動，有客家音樂饗宴、農事體驗、DIY主題手作、寫生比賽、小農市集及茶席體驗等精彩活動，到訪遊客不僅能欣賞魯冰花海及茶園景觀，亦能品嚐客家美食及在地好茶，體驗客庄奉茶文化。活動期間將提供免費接駁車服務，歡迎大家有閒來龍潭，親臨感受茶園、魯冰花、客家文化及茶鄉之美。

活動地點：大北坑休閒農業區(桃園市龍潭區三水里大北坑街1998巷8號)、 三和展區和窯文創園區(桃園市龍潭區三和里龍新路三和段1060巷)

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