家長可請「14天防疫假」！他好奇：有人敢請嗎　網點破4項關鍵

記者趙蔡州／綜合報導

台灣全力阻堵武漢肺炎疫情，為降低病毒在校園傳播機率，教育部宣布高中以下延後開學2週，家長享有14天「防疫照顧假」、雇主不得拒絕。消息曝光後立刻在各大社群網站引發熱議，有網友大讚政府「反應迅速」、「德政」，但也有人直言「誰敢請假啊，工作還要不要」、「真的敢請的人不多吧，還不是送安親班。」

教育部長潘文忠2日宣布，高中以下學校延至2/25開學，寒假延後2周，暑假縮短2周，指考日期不變。由於該決議將影響家長工作，因此勞動部同步宣布，將創設「防疫照顧假」，家中如有12歲以下兒童，父母其中一人最多得14天假，雇主不得拒絕、不得扣全勤，「是否給薪」則由公司自行決定。

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▲家長擔心孩子延後開學，孩子在家可能沒人照顧。（圖／本報資料照）

消息曝光後引發許多家長混亂，很多爸媽搞不清楚私立幼兒園是否跟著一起放，「有上班的家長要煩惱小孩給誰帶了」、「家長可以延後上班嗎？小孩沒人顧啊」。另外在批踢踢、臉書社團也有許多網友發問，「不得不說，這次政府處置真的快，但有多少人會請假，真的敢請假？」

潘文忠指出，補習班、安親班或私幼本來就已經在上課，所以他們「上課維持不變」，只是教育部跟指揮中心會特別關注防疫和監測，另外國中與高中、職的大考（會考、統測、指考）日程不變，命題配合教課進度做調整，不會因為延後開學影響考生的權益。

▲潘文忠宣布，高中以下延後2周開學。（圖／記者周宸亘攝）

至於家長可以請14天防疫照顧假部份，網友表示，「不扣薪，但是也不支薪呀，沒薪水怎麼養小孩」、「簡單來說就是無薪假」、「誰敢請假，防疫照顧假放完，也不用回公司了」、「請幾天假，工作就要堆成山了，我不敢請假」、「就算可以請，應該還是要配合公司人力吧」、「至少有幫家長考量了，雖然現實不可能。」

多數網友認為，就算政府提供防疫照顧假，考量到公司運作、未來升遷及主管印象，大多數人可能還是不會請，另外部份網友指出「給不給薪水很關鍵」。至於願意請防疫照顧假的網友則表示，考慮到安親班、補習班學生更密集，反而比較願意請假在家帶小孩，也有人說「經濟情況允許，比較偏向請假。」