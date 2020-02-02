非法移工遭通緝　桃警臨檢出租套房識破查獲送辦

▲非法移工遭通緝，桃園八德警識破查獲送辦。（圖／記者楊淑媛翻攝）



記者楊淑媛／桃園報導

為賺取更多金錢並規避酒駕刑責，35歲的楊姓越籍逃逸移工於日前遭到桃園八德警分局於臨檢出租套房時，因神色慌張引發員警起疑，當場識破查獲，警方訊後已將楊男移送到桃園地檢及移民署桃園專勤隊收容，等待遣返。

八德警分局八德派出所2日表示，該所配合分局防治組日前19時許，於轄區位於介壽路二段某家雜貨店樓上的出租套房臨檢時，見一名越南籍男子神色慌張非常可疑，員警戴思沁便立即上前盤查，該名越南籍的楊姓男子(35歲)一開始還不太配合，回答問題也支支吾吾，但其破綻百出還是被員警識破其為非法移工的身份。

▲非法移工遭通緝，桃園八德警識破查獲送辦。（圖／記者楊淑媛翻攝）

經警員鍾明鈞、林晉瑋詳查身份，發現楊男還因酒後駕車的案件遭桃園地檢發布通緝；落網的楊男表示自己2017年就來台工作，但於2018年中因覺得原工作薪資過低，為了賺取更高的薪水且想規避酒駕刑責，遂離開原本的雇主，但仍難逃法網遭警方查獲，警方訊後已將楊男移送到桃園地檢及移民署桃園專勤隊收容，等待遣返。

警方表示，外籍人士逾期停留在台非法工作，易衍生危害社會問題，將持續加強查緝；另也向移工朋友宣導勿飲酒駕車，如因酒駕以致觸犯刑法之公共危險罪，需負相關法律責任，也請雇主提醒移工應遵守法令以免遭受處罰。

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