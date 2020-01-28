6除草工人被問路...外國腔：聽不懂啦！　原來是印尼非法移工　

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▲除草工人因外國腔漏餡被逮 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前到東石鄉執行訪查勤務，因鄉間門牌複雜，隨口向路邊一群除草工人問路，其中1人操著外國口音說「聽不懂啦」，移民官發覺不對勁聯絡其他同事對其進行盤查，發現這群除草工人共計6人，竟然都是印尼籍的非法外來人口，全部被帶回依違反就業服務法及入出國及移民法調查。

嘉義縣專勤隊轄區涵蓋大面積的鄉村地區，許多地址連導航系統都難以定位，往往需要透過熟門熟路的當事人協助指引，該隊1名剛到任的移民官由於要前往訪查的地點非常偏僻，剛好看到路旁有一群除草工人正在工作，就向前問路，沒想到分別用國語及臺語詢問「網寮村要怎麼走？」，這群除草工人卻只搖頭苦笑，折騰許久才有1名男子「阿龐」以濃濃的外國腔回答：「聽不懂啦」。

移民官直覺有異，聯絡支援人力到場將這6名非法工作印尼籍人士一網打盡，並持續追查非法雇主。漏餡的「阿龐」懊惱著說，都是自己平常不用功，沒認真學好怎麼說臺灣話，害自己跟其他同鄉的人被逮。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍呼籲，千萬不要貪圖一時的便利，而僱用來路不明的外來人口，經查獲非法聘僱、媒介或容留非法外來人口從事工作，將依違反就業服務法移請地方政府勞政機關裁處鉅額罰鍰，甚至會涉及刑責，請民眾切勿以身試法，共同維護我國良好勞動環境。

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