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社會 社會焦點 保障人權

臨檢點前突失控撞車…警近看2男1女纏一起：她和「表兄弟」去喝酒

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▲▼車禍。（圖／示意圖／取自pixabay）

▲酒精濃度最高的侯男開車，李男和陳女沒套好話，下車不斷對員警謊稱車是自己開的。（圖／示意圖／取自pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台南陳女因男友去當兵，期間又交了一個男朋友，後來2名男子不僅沒吵架，還都成了朋友，一起去釣蝦場喝酒開車回家。喝最多的現任男友負責開車，途中卻遇到臨檢，沒喝酒的陳女為了掩蓋罪行，趕緊爬到前座，卻因此出車禍。警方上前看到3人糾纏在一起，得知情況後以公共危險罪、頂替罪，對3人緩起訴並處罰金。

根據《自由時報》報導，2019年10月，台南警方在一處地點設下臨檢，看到一台迎面駛來的轎車突然失控撞上路邊貨車，前去查看後發現車上有2男1女，裡頭一團亂。陳女先下車整理好衣服後，告知員警車是她開的，但立刻被員警戳破謊言，「坐後座怎麼開車」？

坐在副駕的李男接著下車，告訴員警車其實是他開的，和陳女、侯男沒有關係，他酒測值0.24毫克，以些微差距避開刑責，不過警方替坐在駕駛座的侯男酒測，發現侯男酒測0.33毫克。員警要求3人說實話，李男仍想替「表弟」擔下責任，但面對警方種種質問，自己也不知道怎麼圓謊。

員警調閱監視器畫面後確認，當時3人在車內一陣亂纏，拍得相當清楚；侯男終於承認酒駕，因為李男去當兵，自己和人家女友好上了，但3人不僅沒撕破臉，還成了朋友，一起去釣蝦場喝酒才會酒駕。

檢警考輛3人無前科，依公共偉險罪、頂替罪，對3人緩起訴，分別處侯男5萬元罰金、李男2萬元、陳女1萬元。

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