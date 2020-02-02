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社會 社會焦點 保障人權

春節期間爆擄人事件　高市警對瑞豐夜市周邊「閉鎖式」臨檢

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▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄市警局針對瑞豐夜市周邊道路實施威力路檢，並對轄內不良分子聚集等場所，由警方聯合擴大臨檢，以優勢警力盤查可疑人車，展現打擊犯罪決心。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄左營區瑞豐夜市日前驚傳男子遭毆打押走的重大治安事件，高雄市警局於31日，針對夜市周邊道路實施威力路檢，並對轄內不良分子聚集等場所，由警方聯合擴大臨檢，以優勢警力盤查可疑人車，展現打擊犯罪決心。

高雄左營區知名景點瑞豐夜市，在過年期間，竟驚傳有一名男子遭毆打押走的重大治安事件，高雄市政府警察局於31日22時至翌日2時，針對瑞豐夜市周邊道路實施威力路檢，並對轄內易酒後鬧事及不良分子聚集等場所，由左營分局、刑警大隊及保安大隊等聯合執行閉鎖式擴大臨檢，此外鼓山分局及鄰近分局亦同時夜市周邊道路同步實施閉鎖式路檢，以優勢警力盤查可疑人車，遏止犯罪情事發生。本次「區域性閉鎖式擴大臨檢及路檢」專案勤務，共計查獲通緝犯1件1人、取締酒駕公共危險罪3件3人。

▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄市警局針對瑞豐夜市周邊道路實施威力路檢，並對轄內不良分子聚集等場所，由警方聯合擴大臨檢，以優勢警力盤查可疑人車，展現打擊犯罪決心。（圖／記者翁進忠翻攝）

警察局長李永癸指示，對於藏匿隱身的營業場所，召集相關局處施以聯合稽查，對於街頭暴力、開槍滋事、暴力討債等脅迫的違法行為，一定要將教唆、首謀連同動手的犯嫌及幫眾等人一網打盡，聲押嚴查究辦。

▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄市警局針對瑞豐夜市周邊道路實施威力路檢，並對轄內不良分子聚集等場所，由警方聯合擴大臨檢，以優勢警力盤查可疑人車，展現打擊犯罪決心。（圖／記者翁進忠翻攝）

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