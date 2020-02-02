▲ 新北農業局惜食分享計畫有成，「牧牧沙拉」料理組合不分區。牧牧沙拉負責人蔡清淵（右）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局推動「惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用因規格、外觀不符合市場標準而淘汰的「蔬果格外品」，希望從生產端減少食物浪費。位於臺北市松山區的牧牧沙拉，負責人蔡清淵因為自己對飲食相當挑剔，且注意現代人飲食不均衡及外食過油與過多調味料的問題，因此決定親自開店，並希望讓顧客一餐中能吃到超過十種的蔬果及品嘗食物的原味，並將「珍惜食物」的想法傳遞給民眾。

店內餐點服務採「客製化」，可按照顧客食量、習慣、需求及心情進行食材搭配與份量調整，加上負責人畢業於文化大學食品營養系，因此無論是增肌、減脂、各式特殊需求及機能性飲食，都能按顧客喜好及需求，搭配店內食材。

▲「牧牧沙拉」餐廳特製野餐沙拉罐。

此外為了將新鮮、營養的美味料理提供給顧客，牧牧沙拉只選用當季食材，並採全食物進行料理，如地瓜與馬鈴薯均連皮進行料理，且將一般料理時常棄置的魚皮與南瓜籽加工成魚皮餅乾及南瓜籽粉，來提升沙拉風味。

蔡清淵表示，店內絕大多數食材來自在地小農，但在取得食材上，有時不甚便利，加入新北市政府農業局的惜食分享餐廳計畫，因農業局的惜食物流平臺媒合機制協助下，使用手機就可以獲得格外品訂購資訊，除了不必憂慮貨源，因農業局定期送驗農藥殘留及客服機制，因此對產品品質也不必擔心。

農業局長李玟表示，「惜食分享餐廳計畫」自2016年開始辦理，協助推廣使用蔬果格外品，除可減少食材因規格受限所造成之浪費，也能幫助農民，不讓農民辛苦白費，對於推廣自然資源珍惜及生活教育有重大幫助。「牧牧沙拉」位於臺北市松山區敦化北路222巷70號，電話：02-2547-2225。詳情請參考「惜食分享餐廳」網址：http://surplus-food.ntpc.gov.tw/。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲「牧牧沙拉」餐廳小朋友開心用餐。

▲「牧牧沙拉」餐廳特製冷沙拉。

▲「牧牧沙拉」餐廳店內裝潢。