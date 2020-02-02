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新北市圖林口分館另類「開學燈」　書香鬧元宵再生閱讀燈具做公益

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▲ 新北市圖林口分館另類「開學燈」 書香鬧元宵再生閱讀燈具做公益。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新北市圖林口分館另類「開學燈」，書香鬧元宵再生閱讀燈具做公益。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節年假結束，緊接著元宵節即將登場，新北市立圖書館總館、林口、永和、汐止分館特別推出別開生面的「書香鬧元宵」活動，猜燈謎、提燈籠是元宵節最具特色的傳統習俗活動，古代私塾將正月十五日作為開課日，元宵當天學生會自製燈籠，請老師「開燈」點燃，再提燈於街上四處遊走，最後將燈籠懸掛在家門口，象徵開啟知識，以及日後前途光明遠大，因此又稱為「開學燈」，讓大小朋友體驗別樣年味，過一個不一樣的元宵節。

元宵節後緊接著開學，林口分館2月8日特別推出「提著燈籠找好書」活動，邀小朋友元宵夜到圖書館提燈尋書，體會古時提燈夜遊的樂趣，同時也鼓勵小朋友新的一年努力學習。為了讓小朋友體驗猜燈謎的樂趣，還有「皮影戲DIY」與「好書小粉絲」另類猜謎活動，教小朋友利用簡單的廢材，自製皮影戲玩猜謎，以及尋書猜謎大考驗，答對謎題就可以獲得閱讀好禮。2月1日起只要借5本書便可以免費報名參加。

▲ 新北市圖林口分館另類「開學燈」 書香鬧元宵再生閱讀燈具做公益。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 林口分館「惜福閱讀角」也特別搭配元宵節，與新北市環保局合作，推出再生閱讀燈具與家具展售活動。

此外，林口分館「惜福閱讀角」也特別搭配元宵節，再度與新北市環保局合作，推出再生閱讀燈具與家具展售活動，除了推廣環保再生觀念，燈具競標所得更將全數捐贈社福機構。再生閱讀燈、家具將於林口分館展售至年底，邀民眾元宵一起來挖寶，環保閱讀做公益，點亮新年閱讀智慧。

永和分館與復興美工師生攜手合作，元宵節8日當天推出「元宵漫畫創作體驗營」，將帶大家一起漫畫創作，文青過元宵；總館「花好閱圓・慶元宵」活動則將教大小朋友製作應景的「創意剪紙花燈」，2月1日起報名。

鶯歌分館、鶯歌二甲閱覽室、樹林樂山閱覽室2月7-9日「心有所鼠．元宵搖搖樂」活動，則邀小朋友借書挑戰尋「鼠」任務，挑戰成功還可以參加閱讀搖獎；汐止分館元宵送暖，特別到伊甸基金會汐止秀峰家園，教不方便外出的身障朋友利用寶特瓶DIY「環保燈籠」，讓他們也能感受節慶氣氛，溫暖他們的心。元宵活動相關訊息及詳細報名方式請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw查詢。

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