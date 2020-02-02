土城農會慶祝農民節2日熱鬧登場　102攤位推廣多元銷售通路

▲ 土城區農會慶祝農民節2日熱鬧登場，102攤位推廣多元銷售通路。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市土城區農會為慶祝農民節，2日於土城綜合體育場擴大舉辦表演、頒獎、摸彩及展售活動，現場規劃家政、青農、四健、農事共102個攤位，協助農友拓展多元銷售通路，新春最新鮮最對時的農漁產品就在這裡，歡迎民眾把握難得機會參觀選購。

農業局指出，每年2月4日為立春也是農民節，適逢傳統農曆春節期間，土城農會為感謝農友一年來的辛勞及貢獻，擴大舉辦農民節慶祝大會，表揚過去一年來農業產銷優良農民及有功人員，更深耕在地、回饋鄉里，規劃102個攤位，開創青農、家政班銷售通路。

▲ 土城區農會102攤位拓展多元銷售通路。

現場除了有機蔬菜、貢寮鮑、蜂蜜，還有家政班員手作文創商品及彩繪圍巾，表演項目包含各類舞蹈、肚皮舞、二胡、笙巴胡、太鼓及歌唱等，全部都是土城農會推廣教育班的學員，展現土農整年度推廣社區服務的成果及團結合作的精神。另外專門為高齡長者所開設東洋舞創新研習班也會參加表演，分享自信與喜悅，土城農會透過巧妙的課程設計與成果創意安排，達到長者放鬆及療癒身心靈的效果，可見農會對於高齡長者照顧的重視。

農業局表示，民眾來到農民節現場的消費者，別忘了一定要來網美區打卡拍照，只要臉書按讚打卡標註並分享，將有專業攝影師當場印出美美照片做為紀念，數量有限，拍完為止哦！

▲ 土城區農會社區小舖產品推廣。

青農聯誼會會長王御庭表示，新北市位於消費地，與中南部產地不一樣，新北青農著重精緻農特產品及服務面向，給予消費者五星級的口感及服務品質，透過推廣各階段的消費，來帶動農業的生產，就是我們新北特有的「青農力」。

土城區農會總幹事張國城表示，青農是我們的下一代，通路非常重要，結合農會農事、家政及四健體系共同推廣在地農產品，讓市民直接與農友接觸，瞭解農村文化，更能吸引青年從農及發展在地農村經濟事業。

▲ 土城區農會擺接麵推廣。

張國城說，來土城農會存款的客戶都有一定的消費力，結合剛成立的「農村社區小舖」，推廣在地有機蔬菜及各農會農特產品，農會也開發擺接麵產品，「擺接」是板橋、中和、永和及土城等區舊地名，麵粉採用手打式多加水製麵及低溫熟成乾燥的工法製成，麵身可長時間保有彈性，更為Ｑ滑有嚼勁，歡迎大家到小舖參觀選購，地址：新北市土城區金城路三段211號。

農業局長李玟表示，新北市具有400萬人口，市府秉持先創通路再開農路，與各級農會和農民就像是大家庭，互相協助並發揮所長，偏鄉型農會輔導農民生產優質農產，市府與都會型農會共同尋找銷售通路，一同努力提升新北農業發展，推廣安心、安全的有機及溯源農特產品，讓消費者買得放心、吃得安心。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。