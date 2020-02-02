　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一天100萬個口罩不夠用！柯文哲喊話中央：要管制就應公開透明

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼捷運環狀線通車典禮，台北市長柯文哲致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

武漢肺炎疫情升溫，引發全台口罩慌，中央昨釋出100萬個口罩，但遭到部分民眾質疑，給縣市政府數量不透明。對此，台北市長柯文哲2日受訪指出，中央如果要全部管制，就應講清楚個縣市給了多少，公開透明。

柯文哲坦言，老實講現在台北市很想去外面買，問題是全世界都在買，而且我們可以買的就周邊國家，發現說最快2月底買得到；如果國內所有生產的口罩，全部是中央政府管制，到現在為止疫情是還沒有發生，大家只是小心而已，可是如果真的疫情一旦發生的時候，「哇那口罩就不是心安用的，是保命用的」。

柯文哲強調，他自己也覺得要管制，但是既然中央全部管制，那就講清楚，每個縣市發多少，乾脆做excel表，每天每個縣市給了多少，公開透明，至少大家知道拿多少，如果有問題的話，通常公開透明就不至於偏頗，講得出理由。

柯文著並稱，如果有一天是因為不夠用，那出問題至少大家認了，現在怕說，沒有公開透明又不夠用的時候，「哇就變政治風暴了」，所以公開透明是解決辦法，至於你說夠不夠，「一天100萬在現階段是不夠啦」。

柯文哲直言，也不是盲目擴廠啦，這個很專業的題目，其實最理想現有的產線24小時增量，你要再增加新的生產線，最快也要四五個禮拜，沒那麼容易。

其他人也看了這些...

► 影／這3種人務必戴口罩！抗SARS專家：健康民眾不需要戴　最有效預防方法曝光
► 侯友宜連跑2小時「買不到口罩」　提3點質疑：中央配送標準是什麼？
► 6元口罩何處買？實測台北14間超商、藥妝店都沒貨　店員曝進貨數量

相關新聞...

► 重覆排隊買口罩怎管？經濟部回應了　王美花：夠就好別囤積！不是出門都要戴
► 經濟部口罩配送一再延後、到貨又被掃光　民怨：都買不到
► 國防部加入支援「口罩日產400萬→1000萬片」　62條產線最快速度上線

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
柯文哲曝武漢台商返台隔離地點　指揮中心回應了！
武漢包機撤滯留台人形式出爐！穿戴3防護裝備「全人隔離」
「誰敢請防疫照顧假？」　家長怒轟政府：要付很大社會成本！
柯文哲偷爆料武漢包機返台安置處　陳時中怒了「依相關規定處置」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

寒假延長防疫武漢肺炎　蘇貞昌：不容許孩子有任何閃失

亂爆隔離地點遭陳時中嗆處置　柯文哲「喔」一下冷回6個字

武漢肺炎延開學！家長可請「14天防疫假」　勞動部：不得扣全勤

郝龍斌：多國支持台灣加入WHO　北京應放下政治成見

一天100萬個口罩不夠用！柯文哲喊話中央：要管制就應公開透明

影／新北市全面嚴查！侯友宜：抓到口罩酒精囤貨、哄抬物價絕不寬貸

影／買不到口罩！侯友宜轟：中央應將生產量、配發量清楚公布

武漢台商包機回台安置何處？　柯文哲爆：台北分到陽明山台銀宿舍

徐欣瑩辭副黨主席　網拱「披民眾黨戰袍選2022」…支持者看法兩極

韓國瑜提蓋防疫收容所挨批「又講幹話」　苦苓怒轟：只是在製造恐慌

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

《奈何BOSS要娶我2》甜蜜升級！　「更衣室熱吻」霸道寵妻新招來了～

因應肺炎！廣東列入二級流行區域 台10確診個案狀況好「剩1人發燒」

過來人的告誡！抽菸失敗的人生　丟失籃球夢、生活、無法解焦慮

霍思燕改任務內容「親10下」　杜江一聽笑翻...閃爆！！！

寒假延長防疫武漢肺炎　蘇貞昌：不容許孩子有任何閃失

亂爆隔離地點遭陳時中嗆處置　柯文哲「喔」一下冷回6個字

武漢肺炎延開學！家長可請「14天防疫假」　勞動部：不得扣全勤

郝龍斌：多國支持台灣加入WHO　北京應放下政治成見

一天100萬個口罩不夠用！柯文哲喊話中央：要管制就應公開透明

影／新北市全面嚴查！侯友宜：抓到口罩酒精囤貨、哄抬物價絕不寬貸

影／買不到口罩！侯友宜轟：中央應將生產量、配發量清楚公布

武漢台商包機回台安置何處？　柯文哲爆：台北分到陽明山台銀宿舍

徐欣瑩辭副黨主席　網拱「披民眾黨戰袍選2022」…支持者看法兩極

韓國瑜提蓋防疫收容所挨批「又講幹話」　苦苓怒轟：只是在製造恐慌

寒假延長防疫武漢肺炎　蘇貞昌：不容許孩子有任何閃失

亂爆隔離地點遭陳時中嗆處置　柯文哲「喔」一下冷回6個字

暖送500口罩後逃跑...鄧紫棋感動寫「抗疫神曲」：致敬平凡天使！

「2020愛上鹿野-花現鹿野農遊尋寶趣」　體驗台東農村之美

柯P曝武漢台商「返台隔離地點」　指揮中心：若是真的就換地點

另類「回娘家」　帶第二代回美滿中心報名未婚聯誼

「小孩要安排去哪？」家長不敢請假　教團批延後2周開學：荒腔走板

亞足聯盃／台電足球隊24人前往蒙古　受肺炎影響在機場遭拒入境

口罩生產線全開！　指揮中心撥用「逾106萬片」給地方衛生局

中職／緊盯富邦年輕土投　吳俊良長遠角度培養

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

快訊／吳釗燮：台灣不是中華人民共和國的一部分

罷免黃捷首階達標！負責人：大家氣憤罷韓團體

侯友宜連跑2小時也「買不到口罩」

3種人務必戴口罩　專家：健康者不用

義大利同意華航派機　外交部明開記者會

家長請14天防疫假！勞動部：不得扣全勤

快訊／吳釗燮怒嗆世衛幹部：活在平行時空？是在哈囉？

把「賴品妤」看成「賴士葆」？立法院長選票曝光

外交部：台灣民眾並未被以色列管制入境

LIVE／吳釗燮說明義、越停航事件

湖南邵陽爆H5N1高致病性禽流感　

國民黨團研議「500億紓困條例」救產業　列優先法案

武漢台商安置何處？　柯P爆：陽明山

好市多口罩被秒殺！民眾圍剿店員狂嗆

更多熱門

相關新聞

口罩存量2周是假新聞？中市警局回應了

口罩存量2周是假新聞？中市警局回應了

武漢肺炎讓政府防疫動起來，台中市警察局日前要求第一線與民眾接觸警員須配戴口罩，口罩庫存量足夠使用2周以上。臉書社團「為警察加油」卻有網友稱他任職單位沒發口罩，質疑是「假新聞」。台中市警局對此表示應屬個案，未領到同仁可向單位主管或行政科反映。

指揮中心：50萬片兒童口罩明天送達幼兒園

指揮中心：50萬片兒童口罩明天送達幼兒園

武漢台商安置何處？　柯P爆：陽明山

武漢台商安置何處？　柯P爆：陽明山

長期戴口罩易發皮膚問題　三招減低後遺症！

長期戴口罩易發皮膚問題　三招減低後遺症！

疫情不減民眾賞燈熱情

疫情不減民眾賞燈熱情

關鍵字：

柯文哲口罩

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

教育部宣布高中以下延至2/25開學

武漢400台人確定包機返台！落地先隔離14天

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

歷史上昭華公主超悲慘！魏瓔珞崩潰「女兒過世19天也死了」

政府口罩6元「Costco不用2元」　遭嗆閉嘴

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

周揚青罕見硬起來開槓酸民！

劇組爆沒消毒防疫！　5演員突「集體中鏢病倒」

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

工人爸下班繼續跑外送！　國三兒IG卻讓他心碎

即／落跑男女爽躲15天　北檢從嚴偵辦

飛飛翔翔「戴口罩」現身彰化！

網傳武漢殯儀館24小時火化　高大成：應該2000人死亡

他怒「好市多自囤口罩」！網光速留言洗爆

戲精貓好委屈　阿嬤著急指責孫女

更多

最夯影音

更多
男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！
好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面