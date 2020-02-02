一天100萬個口罩不夠用！柯文哲喊話中央：要管制就應公開透明

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

武漢肺炎疫情升溫，引發全台口罩慌，中央昨釋出100萬個口罩，但遭到部分民眾質疑，給縣市政府數量不透明。對此，台北市長柯文哲2日受訪指出，中央如果要全部管制，就應講清楚個縣市給了多少，公開透明。

柯文哲坦言，老實講現在台北市很想去外面買，問題是全世界都在買，而且我們可以買的就周邊國家，發現說最快2月底買得到；如果國內所有生產的口罩，全部是中央政府管制，到現在為止疫情是還沒有發生，大家只是小心而已，可是如果真的疫情一旦發生的時候，「哇那口罩就不是心安用的，是保命用的」。

柯文哲強調，他自己也覺得要管制，但是既然中央全部管制，那就講清楚，每個縣市發多少，乾脆做excel表，每天每個縣市給了多少，公開透明，至少大家知道拿多少，如果有問題的話，通常公開透明就不至於偏頗，講得出理由。

柯文著並稱，如果有一天是因為不夠用，那出問題至少大家認了，現在怕說，沒有公開透明又不夠用的時候，「哇就變政治風暴了」，所以公開透明是解決辦法，至於你說夠不夠，「一天100萬在現階段是不夠啦」。

柯文哲直言，也不是盲目擴廠啦，這個很專業的題目，其實最理想現有的產線24小時增量，你要再增加新的生產線，最快也要四五個禮拜，沒那麼容易。

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