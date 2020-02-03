文化大學學生會「強烈關切」台北隔離地！緊急發聲明　怒批柯文哲引全校恐慌

▲柯文哲爆料「台北隔離地」急道歉：要被抓去關了是不是？（資料照／記者黃國霖攝）



記者許力方／台北報導

滯留武漢的400多名台灣人有望包機返回，台北市長柯文哲2日爆料，台北市隔離地點就在陽明山台銀宿舍，隨後緊急道歉「我會檢討，要被抓去關了是不是？」中央疫情指揮中心強調，已請法務研議處置。對此，位在陽明山的文化大學學生憂心忡忡，學生會深夜緊急發布聲明，對此表達強烈的關切，盼指揮中心審慎評估安置地點，以免引起師生、國人恐慌。

文大學生會於2日深夜10時許發布緊急聲明，真對柯文哲說溜嘴台銀宿舍為隔離地一事，文化大學學生會表達強烈的關切。因台銀宿舍與文大校園過於鄰近，可能引發師生緊張情緒，將不利防疫工作進行，強烈呼籲中央疫情指揮中心及台北市政府應審慎評估安置地點。

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▲柯文哲說溜嘴，疫情中心表態，已請法務研議。（圖／記者周宸亘攝）



▲文大學生會怒批柯文哲引發全校恐慌。（圖／文化大學學生會）

學生會更強調，希望柯文哲應與指揮中心整合疫情防疫報告再行公告，「不要因不當發言造成本校師生及國人同胞的恐慌。」

至於教育部宣布高中以下延後2周開學，學生會呼籲校方基於保障師生的健康權益，應當於陸生自主隔離期滿後再開學，確保全校師生的權益，也避免造成師生的恐慌。

另外，學生會也要求校方盡快公布防疫措施，包含各樓館門口設置酒精消毒液、提供口罩給全校師生或是於校內進行消毒等措施，讓全校師生能夠安心開學。